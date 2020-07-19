Иркутский адвокат Роман Кравцов о коронавирусе: «Я был одной ногой на том свете»

Верить или нет в существование коронавируса? Отвечает на этот вопрос каждый для себя. И судя по массовым скоплениям отдыхающих на пляжах региона, по толпах в магазинах и торговых центрах, большинство жителей в инфекцию не шибко-то и верят. Поэтому поделиться своей историей болезни с читателями «КП» и своими подписчиками в соцсетях решил адвокат Роман Кравцов из Иркутска. Сразу отметим, что Роман не входит в так называемую группу риска – у него нет хронических заболеваний, ему всего 43 года.

Однако, коронавирус «скосил» его так, что неделю (!) мужчина провел в реанимации на аппарате ИВЛ, три дня и три ночи из которых он находился в критическом состоянии.

- Мои мысли в момент подключения к аппарату ИВЛ были только о семье, о том, как будут жить мои дети…. – делится страшными воспоминаниями Роман, отец троих детей.

Но давайте по порядку. Впервые плохо почувствовал себя мужчина 12 июня. Начало «саднить» горло, градусник показывал температуру тела – 38. Легче не стало и на следующий день, температуру приходилось постоянно сбивать.

- Решил, что стресс после неудачного судебного заседания и ангина, о коронавирусе и мыслей не было, ведь я часто мыл руки, носил маску, - рассказывает иркутянин. – Когда показания на градуснике стали выше 39 и начало трясти, жена настояла на вызове скорой.

Медики увезли Кравцова в больницу. До последнего заболевший надеялся, что сейчас отпустят домой.

- Сделали МСКТ: двусторонняя пневмония с 25% поражением легких, - вспоминает тот день юрист. – Конечно, меня оставили в стационаре. Я как будто попал на другую планету, стал героем какого-то фантастического фильма: медперсонал в защитных костюмах, минимум разговоров, миллион анализов. Одноместная палата. Температура поднимается до зашкаливающих значений уже чаще. Сутки ожидания результатов теста на COVID-19.

Как гром среди ясного неба: положительный! Экстренная госпитализация в Областную инфекционную больницу. На тот момент еще обоняние и дыхание были в норме.

- В голове сразу роятся мысли «где подхватил, не заразил ли семью, родителей, знакомых», - переживает тот момент заново иркутянин.

Критический момент

Конечно, была надежда на «легкую» степень, напомним, что от группы риска мужчина далек. Но, через пару дней перестал чувствовать запахи, температура так и стремилась ввысь, появилась одышка и дикая слабость.

- В какой-то момент уровень кислорода в крови упал до критического: вдыхаешь, а воздуха – нет. В этот момент реально стало страшно, - делится сибиряк.

Срочная реанимация! Подключение аппарата ИВЛ. Три дня и три ночи как в страшном сне.

- Вроде в сознании, тут же какие-то видения, как в полусне. Первый вариант лечения видимо не подошел, врачи решили сменить лекарство, ведь сейчас федеральное министерство здравоохранения выпустило 7 рекомендаций лечения коронавируса, - рассказывает земляк. - Когда кризис миновал, врач-реаниматолог спросил: «вы поняли, что одной ногой были на том свете?». Я не то, чтобы понял, я это прочувствовал!

В общей сложности в реанимации Роман провел семь дней. Все это время дышал с помощью кислородной маски. После - еще несколько дней в отделении и долгожданные два отрицательных результата теста. Выписка. Супруга и дети не заболели.

- Заразилась моя мама, но, слава Богу, болезнь у нее протекала в легкой форме, - говорит Кравцов. – Она писала мне поддерживающие сообщения и ни словом не обмолвилась, что сама в госпитале ветеранов.

Сейчас оба выздоровевших уже дома. Однако, Роману предстоит долгая реабилитация – минимум два месяца: часовые прогулки в сосновом лесу, дыхательная гимнастика, поддерживающая терапия и прием витаминов.

- Я благодарен врачам, что спасли мне жизнь, - говорит юрист. – Они – настоящие профессионалы. Предела слов благодарности для них у меня просто нет… Они спасли меня.

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