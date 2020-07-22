Обращение к нотариусу позволит избежать многих споров

С развитием экономических отношений и новых технологий развивается и нотариат. Теперь, к примеру, можно удостоверить у нотариуса документ, который он тут же может передать в электронном виде в любой город другому нотариусу, а тот, в свою очередь, переведет его из электронного вида на бумажный носитель или флеш-карту и выдаст вашему представителю. Однако с новыми возможностями нотариусов знакомы далеко не все. Более того, до конца не используются и многие старые, проверенные временем функции. Об этом читателям «КП» - Авиа» рассказывает нотариус Галина Шевчук.

По ее словам, в основном к нотариусу сегодня обращаются за оформлением документов, требующих обязательного нотариального удостоверения, таких как свидетельствование верности копий документов; свидетельствование подлинности подписи на документе, верности перевода; удостоверение сделок, требующих обязательной нотариальной формы. Однако на самом деле нотариус - это прежде всего тот, кто предупредит вас о последствиях. Его первейшая функция - разъяснять права и обязанности с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована вам во вред.

- Что я имею в виду, говоря о неиспользуемых или редко используемых возможностях нотариата? Прежде всего, как указано в Основах законодательства РФ о нотариате, он призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Например, если адвокат представляет и защищает интересы только своего клиента, а судья рассматривает уже возникший спор, то нотариус действует в интересах обеих сторон, чтобы в будущем между ними не возникло спора, - объясняет наша собеседница.

То есть по просьбе заинтересованных лиц нотариус может обеспечивать доказательства, необходимые в случае рассмотрения дела в суде или в административном органе. В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Также он удостоверяет факты нахождения гражданина в живых, нахождения гражданина в определенном месте, тождественность гражданина с лицом, изображенном на фотографии; удостоверяет время предъявления документов. Нотариус регистрирует уведомления о залоге движимого имущества и выдает выписки из реестра уведомлений движимого имущества: например, чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля, следует обратиться к нотариусу с целью проверить, не находится ли машина в залоге. Кроме того, к нотариусу можно обратиться для представления документов на госрегистрацию юрлица или индивидуального предпринимателя, а также за передачей документов иным юридическим и физическим лицам.

Не менее важной может быть и роль нотариуса в делах семейных. К примеру, то, что супруги или лица, вступающие в брак, могут заключить брачный договор, наверное, знают все. Но вот о том, что будет, если его не заключать, задумываются немногие.

- В соответствии с Семейным кодексом нажитое во время брака имущество является их совместной собственностью - независимо от того, на чье имя оно приобретено и (или) зарегистрировано, - поясняет Галина Шевчук. - Владение, пользование и распоряжение им осуществляется по обоюдному согласию супругов. Так что при приобретении недвижимости, автомобиля, лодки, яхты и другого ценного имущества не постесняйтесь попросить у продавца согласия супруга, удостоверенного у нотариуса, - во избежание судебных споров в дальнейшем.

Брачным договором супруги могут изменить режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все их имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. При установлении режима раздельной собственности супруги распоряжаются имуществом по своему усмотрению, что важно при оформлении в будущем наследства. Нередко при открытии наследственного дела наследники с удивлением узнают от нотариуса, что в состав наследственной массы входит только половина имущества (независимо от основания наследования: по закону или по завещанию). Половина же нажитого в браке имущества является собственностью пережившего супруга, а помимо этого он также входит и в состав наследников. Так вот, при наличии брачного договора и установлении режима раздельной собственности доли пережившего супруга не возникает.

- Еще тяжелее приучить наших сограждан к составлению завещаний - люди боятся этой темы как огня! Однажды у меня на приеме была очень пожилая женщина, которая, не регистрируя брак, прожила с мужчиной около 20 лет. А теперь их квартиру наследуют его дети от первой жены, а моей посетительнице негде жить. На мой вопрос, почему не было составлено завещание, она ответила: «Так он же не собирался умирать», - делится своим опытом нотариус. - Ну и противоположный пример: ко мне обратились супруги в возрасте около 50 лет, чтобы составить завещание на свои доли в квартире. Сообщили, что у них есть сын и дочь, но квартиру завещать хотят сыну, причем сделать завещание намерены сейчас, поскольку слышали, что последняя воля, зафиксированная в более преклонном возрасте, может быть отменена в судебном порядке. И они, к сожалению, правы. Чем старше человек, тем толще его амбулаторная карта в поликлинике. И, несмотря на заверения нотариуса, соседей, друзей умершего о том, что наследодатель был в здравом уме и понимал значение своих действий при составлении завещания, по результатам экспертизы суды часто признают их недействительными по иску обиженных наследников. Так что не бойтесь завещаний. Лучше бойтесь, что ваши родные будут ходить по судам, ссориться и рвать родственные связи, деля ваше имущество. Подумайте об этом заранее, а завещание вы всегда можете отменить, если изменится ситуация в семье.

Кстати, воспользоваться услугами нотариуса сегодня гораздо проще, чем в былые годы. Те, кто сталкивался с нотариатом в советское время, навсегда запомнил еле ползущие очереди, ведь тогда нотариус сам готовил документы, вносил записи в реестр и книги учета, консультировал граждан и исполнял иную техническую работу. Ситуация изменилась, когда нотариусы перешли на частную практику. Сейчас у каждого из них имеется нотариальная контора, где работают несколько сотрудников, и посетителям уже не приходится часами ждать своей очереди, тем более что можно просто позвонить заранее и прийти к нотариусу в назначенное время.

Нотариальная палата Иркутской области:

г. Иркутск, Трудовой проезд, 40, 3 этаж

Телефон: (3952) 23-05-98, факс: (3952) 23-05-98

Сайт: https://www.baikal-notary.ru

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