СХ ПАО «Белореченское»: Мы создали предприятие на пользу народа

В здоровом теле - здоровый дух! Понимая это, все больше и больше людей придерживаются правильного питания, выбирая качественные продукты. Сибирякам в этом плане повезло: в регионе находится сельхозпредприятие, которое уже на протяжении нескольких десятков лет поставляет на рынок Приангарья продукцию высочайшего качества.

“Тема дня”: О жизни деревни сегодня, развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Интервью с генеральным директором СХ ПАО “Белореченское” Гавриилом Франтенко 00:00 00:00

Сегодня на долю СХ ПАО «Белореченское» приходится 25% от произведенной продукции всеми сельхоз предприятиями Иркутской области. Помимо яиц, мяса курицы, колбас, полуфабрикатов, овощей, пшеницы - целого спектра направлений сельского хозяйства очень развито здесь производство молока. С 2005 года предприятию присвоен статус племенного завода. С каждым годом растет поголовье коров, а современные технологии позволяют сохранить питательные свойства молока и использовать его для производства высококачественной продукции, которая пользуется большим спросом у жителей Приангарья. И это на самом деле важно, когда производитель ставит на первое место именно качество. К тому же внедряет дорогостоящее оборудование, выплачивает достойную зарплату сотрудникам, расширяет рынок сбыта и т. д. И все это продолжается и во время пандемии, когда сложности испытывают абсолютно все! Стоит отметить, что «Белореченское», снижает цены на такой нужный в каждой семье продукт, как молоко. Об этом и многом другом откровенно и без прикрас рассказал профессору Станиславу Гольдфарбу в эксклюзивном интервью руководитель предприятия Гавриил Франтенко.

Гавриил Степанович Франтенко, генеральный директор СХ ПАО «Белореченское», руководит предприятием 40 лет. Фото: Архив СХ ПАО «Белореченское»

То, что сделали, - наши возможности

- Гавриил Степанович, у Вас все есть: ордена, медали, фабрика; внуки. Чего Вам еще не хватает?

- Относительно общественной принадлежности можно согласиться, что почти все имеется. Мы создали предприятие на пользу народа, мы кормим людей. А что еще человеку надо? Просто большего мы не могли сделать, а то, что сделали, - это наши возможности. И вы слышите, что я говорю «мы», потому что у нас есть команда - со специалистами и руководителями в одном направлении прикладываем усилия, и получается неплохо.

- Предприятием Вы руководите 40 лет. В сельском хозяйстве работаете уже почти 60! Разные ветры дули, складывалось по-разному. Чего больше - удовлетворения, разочарования, надежды?

- Мне кажется, что лет 200 уже руковожу. Конечно, бывало всякое и не один раз. На производстве самое страшное - это, разумеется, техническая травма. К несчастью, такое случается. И не потому, что на низком уровне техника безопасности. Человек - личность творческая, может залезть куда не просят, а результатом становятся тяжелейшие душевные переживания. К сожалению, на моей практике такое случалось. Ну а что касается производства, то не все зависит от нас. Мы работаем в определенном пространстве, обществе, а оно мало считается с нашими условиями. Особенно последние годы. А так, конечно, я в полном удовлетворении. От тех людей, с которыми я проработал десятки лет, никогда не было измен.

Каждый день свежая продукция поступает в фирменные магазины «Белоречье». Фото: Архив СХ ПАО «Белореченское»

- А вот что такое «творить измену» в Вашем понимании?

- В производстве уклонялись от общих интересов, увлекшись чем-нибудь другим. Я считаю, что это измена нашему курсу. Находятся люди, которые ставят свои интересы наперекор нашим задачам и интересам. В одиночку богатым не станешь.

- У Вас работает 3,5 тысячи людей. Что для них означает стать богатым?

- Я не раз был свидетелем, когда люди благодарили за то, что работают на нашем предприятии. Особенно это было в ту давнюю хорошую пору, когда мы выполняли большие социальные задачи и прежде всего обеспечивали рабочих жильем. Тогда не было, как сейчас: купи квартиру под ипотеку. Мы построили тысячу квартир за 10 лет. И, конечно, эмоции переполняют, когда в 70-квартирный дом заселяются люди, которые годами ждали площади, чтобы создать семью. Многие получали и расширение. Жил он с семьей раньше в однокомнатной квартире, а ему дают двухкомнатную. Эта картина незабываемая. Она приносила большую радость, удовлетворение. Кроме того, конечно, я вижу, как вместе со мной люди живут, работают, развиваются, овладевают своей профессией. У нас есть специалисты высшего класса. И без этих знаний не было бы нашего предприятия и никто бы мне ничем не помог. Просто у нас принято всегда учиться и учиться.

Коллектив – главное богатство «Белореченского». Фото: Архив СХ ПАО «Белореченское»

- Вы любите повторять, что народ у вас не сборный, а отборный…

- У нас формировался коллектив из деревенского населения. И к крестьянам мы были ближе по нутру. Приходило много городских, и их не устраивала работа с животными. И из деревни к нам ехали люди, которые склонны к поиску новой жизни, не боятся нового. Вот так и получались у нас отборные крестьяне.

- За многие годы работы Вы сформировали команду современно мыслящих управленцев. Многие из них известны в регионе. Первым замдиректора на предприятии работает ваш внук - Степан Сергеевич, достаточно молодой специалист. А у него получается решать большие задачи, стоящие перед «Белореченским»?

- Трудно оценивать своих детей. Но если объективно, без излишнего сюсюканья говорить о его работе, Степан в своих профессиональных знаниях растет. Некоторые осуждают его за долгое обучение за границей. По-моему же, он не зря поездил по миру за знаниями. В его трудовой копилке уже добрый десяток начатых по его инициативе и реализованных вместе с другими молодыми специалистами важнейших производственных начинаний, в том числе модернизация яйцепереработки, углубление переработки молока и т. д. Он сделал на сегодня главное - его приняли многоопытные руководители производственных цехов предприятия в нашу трудную профессию.

Степан Сергеевич Франтенко, первый заместитель генерального директора СХ ПАО «Белореченское». Фото: Архив СХ ПАО «Белореченское»

Увеличили производство и снизили цены

- Сейчас кризисная ситуация по причине пандемии. На Ваш взгляд, как людям выживать и вести бизнес в такое время?

Мы заплатили налогов только по фонду оплаты труда за полгода 854 миллиона рублей. За год мы заплатим, полтора миллиарда. Это благодарность людям за то, что они работают. Средняя зарплата у нас получается 40 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом удалось ее поднять на 8-10%. Притом это не за счет роста цен, а потому что увеличили производство яиц, масла и молока.

- Кстати, в регионе нехватка молока, и цены в этой связи должны расти. Вы же планируете их снижать. Почему?

- Не на всю продукцию, но пошли навстречу людям, чтобы снять социальную напряженность. Снизили цены на такой главный продукт, как молоко, - за последнее время на 22%. Это очень много, но хорошая продуктивность позволила это сделать. Так решили после того, как к нам приезжал исполняющий обязанности губернатора Игорь Иванович Кобзев с рабочим визитом. Мы имели с ним беседы, и я понял, что снижение цен нужно сделать. Сейчас очень трудное время, люди переживают - надо помогать. 22 процента! Поверьте, это много! Но больше мы пока снижать не можем. Все равно предприятие должно получать прибыль. Она нужна больше не как самоцель, а как возможность развития и укрепления имеющейся базы. У нас очень много разных механизмов, технологий, и они все требуют постоянного ухода, обновления и реконструкции. Каждый год приходится тратить около 800 миллионов на эти цели. Но мы тем самым обеспечиваем будущее предприятия, чтобы быть уверенными в том, что оно и через 3 года, и через 5 лет будет работать, если даже инвестиции уменьшатся.

- В год Вы производите 50 тысяч тонн молока. Это много или мало?

- Это столько, сколько можем. Наше предприятие занимает в общем выпуске молока более одной трети на рынке в Иркутской области. Это 25% от всего объема производства в регионе. Куда лучше, если продуктивность коров сегодня почти в два раза выше, чем у остальных хозяйств! Не нужно никаких коров покупать, достаточно увеличить продуктивность. А продуктивность - это снижение себестоимости.

- Что считаете изюминкой своего предприятия? К чему Вы сами больше тяготеете?

- Я отвечаю перед людьми за это предприятие. Тут хочешь не хочешь, нравится или не нравится, делать приходится все. Изюминка? Хотите верьте, хотите нет, приходится думать не сегодняшним днем, а будущим; настраивать людей на то, что нужно подумать о том, как предприятие будет жить дальше. Именно поэтому мы сегодня и вне кризиса. Если хотите, это и есть наша изюминка.

Самостоятельное производство

- В России целина всегда помогала увеличивать урожаи. Кажется, распахали все, что могли?

- Брошено 40 миллионов гектаров распаханной земли. А почему? Потому что рядом деревня брошена. Хрущев говорил: «Зачем большие огороды? Люди только на них и копаются и в колхоз не идут работать». И огороды отрезали, сделали наполовину меньше. Я думаю, что это все не случайно. Уничтожить Россию можно многими способами. Один из них - это опустошить землю. Мне приходилось ехать по Подмосковью в Ярославль. Видел брошенные поля. Та земля, которая застраивается, стоит огромных денег. А земля для сельхозугодий пустует. И потом если эти земли поднять, то там нужны люди, чтобы они работали. Не нужно пока больше распахивать новых земель, надо старые поднимать; ту, что забросили, обихаживать.

- Но вы ведь подняли деревни, которые взяли под свое крыло. Сколько их на данный момент?

- 22 деревни. Мы потратили деньги, чтобы создать хотя бы не передовые технологии, но терпимые. Купили тракторы, технику, которые способны работать. Построили в каждом населенном пункте или реконструировали молочно-товарные фермы. Работы там еще непочатый край, но людям в глаза смотреть не стыдно. Сегодня «Белореченское» - это 3 тысячи крестьянских семей, трудящихся на этой земле.

- Как у вас устроены взаимоотношения с государством? В ладу?

- С государством по-другому нельзя жить. Мы ведь часть государства. Да, нас не все устраивает, но мы, старики, всегда недовольны тем, что есть. Возвращаемся в прошлое, даже если оно не было таким уж счастливым. Мы платим налогов 870 миллионов рублей в год, притом что на 6-7 миллиардов рублей даем пищу людям. В этом месяце получаем зарплату 102 миллиона - это зарплата всего состава предприятия. Разве это не государственная задача - людей кормить, зарплату платить, предприятие развивать?!

Но интересы у всех людей разные, и все одинаково довольными быть не могут. И государством - тоже. Так уж все устроено.

- У вас есть какая-нибудь господдержка?

- Господдержка не обеспечивает и не компенсирует увеличения затрат на ресурсы, которые используем. Приедем на заправку и видим рост цен на ту же солярку. А ее каждый день мы расходуем 60 тонн. Господдержка не учитывает разницу цен. При этом цены на сельхозпродукцию отстают от роста других - это уже на протяжении 20 лет. Да и ситуации бывают разные, разные бюджеты. У нас приглашают всяких спекулянтов, фальсификаторов на рынок, которые имеют возможность продавать некачественное молоко. Покупатель предпочтет какое? Правильно, дешевое. А мы изо всех сил стараемся давать качественное.

- Тогда и сейчас - есть разница?

- Когда я пришел сюда, единственный персональный транспорт был у директора, то есть у меня. И был велосипед - я на нем на работу ездил. А машин не было. Это сейчас возле ворот сотни машин. И такие же автомобили стоят на фермах. А значит, у нас работают достойные люди со своими правами: доход свой не пропил, ничего плохого с ним не сделал, а купил себе личный транспорт. У нас просто исключительные люди. Во время уборочной в один день мы убираем 4 тысячи тонн зерна. Его нужно еще отсортировать, вывезти и высушить, на хранение засыпать в бездонные бочки. И нам это удается. Если мы видим трудности людей, то стараемся им помочь. В деревне не так все просто: огород перекопать, солому привезти. Какие там сервисные организации? Все на наших плечах. Много людей, которые потеряли смысл жизни. Я на своем опыте знаю, что человек, который не работает год, теряет свои навыки и не хочет работать. И его те условия, в которых он оказался, устраивают. И в деревне таких хватает. Вначале, при рождении этого предприятия, может и не решающую, но большую роль сыграла помощь от государства. В то время Борис Александрович Говорин поддерживал не только на словах, но и на деле. Это и явилось стартом. На сегодня трудностей много, но это совсем не повод отчаиваться.

ИСТОРИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА

72 наименования молочной продукции.

1996 г — создан цех по производству йогурта 2002 г — дал первую продукцию Сосновский Молокозавод

2005 год – «Белореченское» выкупило Усольский молочный завод, который перерабатывал всего лишь 5 тыс. тонн молока в год.

2011 год - внедрена технология пастеризации на итальянском оборудовании. Она позволила разливать продукцию в коробки.

2014 год – открыт творожный цех. Объем производства увеличен в два раза - до 1,5 тыс. тонн в год.

2016 год - запущена автоматизированная система мойки молоковозов.

2018 год - молоко начали разливать в ПЭТ-бутылки (пластиковые). На этой линии выпускается 7,5 тыс. тонн в год.

2019 год - построен комплекс по сушке молока. Теперь «Белореченское» производит натуральные сухие молочные продукты.

2020 год - идет монтаж новейшего аппаратного цеха и закуплена еще одна линия розлива в ПЭТ-бутылки.

ВАЖНО!

«Белореченское» с 27 апреля зафиксировало цены на 10 видов социально значимых видов продукции:

- масло сливочное;

- молоко 2,5%;

- кефир;

- творог 9%;

- сметана 15%;

- биойогурт;

- яйцо куриное 2-й кат.;

- мука пшеничная, I сорт;

- хлеб «Дорожный»;

- хлеб «Деревенский».