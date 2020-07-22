Промышлявшая похищениями людей банда из Иркутска ждет суда

"Мы вытащили его из машины, били по лицу, потом открыли багажник и затолкали его туда втроем", - члены промышлявшей похищениям людей и торговлей оружием группы рассказывают на камеру о том, как напали на мужчину в Иркутске достаточно буднично. Им предстоит ответить за бандитизм.

"По версии следствия, с января по июнь 2019 года в городе Иркутске руководителем банды и семью активными участниками, в числе которых одна девушка, был совершен ряд преступлений против личности и собственности граждан, а также незаконный оборот оружия", - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Банда из Иркутска занималась похищениями людей.Видео: СК РФ

Действовали цинично, нагло, Иногда представлялись сотрудниками следственных органов. Подъезжали к месту нападения на авто, похищали людей, увозили их на какой-нибудь пустырь и там избивали, угрожая оружием. А тем, по большому счету, некуда было деваться, кроме как соглашаться на все условия вымогателей. Выкупая свою свободу и жизнь, они отдавали им свои машины или деньги в суммах с шестью нулями.

Так, в марте прошлого года в Ленинском районе Иркутска они похитили мужчину, а затем вывезли его на пустырь в микрорайоне. Березовый. Били чем-то деревянным, возможно, битой, стреляли из травматического оружия. Каким-то чудом тому удалось вырваться от нападавших и скрыться.

В мае, действуя по уже отработанной до мелочей схеме, они блокировали автомобиль «Тойота Королла». Один из обвиняемых, угрожая незнакомому им человеку, выстрелил в воздух. После чего пересадили его в свой автомобиль и увезли в квартиру, где удерживали около суток. Всё это время его били, одевали наручники, требуя за освобождение 2 млн рублей. И только после того, как родственники потерпевшего передали им часть денег, пообещав передать остаток позже, мужчину отпустили.

В июне 2019-го, благодаря совместным действиям сотрудников РУ ФСБ и Управления уголовного розыска МВД по региону, подозреваемые были задержаны.

Всем 8 подозреваемым уже предъявлено обвинение в совершении похищений людей, вымогательства и разбоя. Скоро к этому списку у них добавятся обвинения в незаконном обороте оружия и бандитизме.

Сейчас все восемь человек, главарь и члены банды, находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, возможное наказание - до 15 лет лишения свободы каждому - определит суд.