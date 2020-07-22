2020-07-22T14:09:54+03:00
Происшествия

Промышлявшая похищениями людей банда из Иркутска ждет суда

Сейчас по делу в отношении 8 человек продолжается следствие [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Промышлявшая похищениями людей банда из Иркутска ждет суда. Оперативные съемки РУ ФСБ по Иркутской области.Промышлявшая похищениями людей банда из Иркутска ждет суда. Оперативные съемки РУ ФСБ по Иркутской области.
Изменить размер текста:

"Мы вытащили его из машины, били по лицу, потом открыли багажник и затолкали его туда втроем", - члены промышлявшей похищениям людей и торговлей оружием группы рассказывают на камеру о том, как напали на мужчину в Иркутске достаточно буднично. Им предстоит ответить за бандитизм.

"По версии следствия, с января по июнь 2019 года в городе Иркутске руководителем банды и семью активными участниками, в числе которых одна девушка, был совершен ряд преступлений против личности и собственности граждан, а также незаконный оборот оружия", - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Банда из Иркутска занималась похищениями людей.Видео: СК РФ

Действовали цинично, нагло, Иногда представлялись сотрудниками следственных органов. Подъезжали к месту нападения на авто, похищали людей, увозили их на какой-нибудь пустырь и там избивали, угрожая оружием. А тем, по большому счету, некуда было деваться, кроме как соглашаться на все условия вымогателей. Выкупая свою свободу и жизнь, они отдавали им свои машины или деньги в суммах с шестью нулями.

Так, в марте прошлого года в Ленинском районе Иркутска они похитили мужчину, а затем вывезли его на пустырь в микрорайоне. Березовый. Били чем-то деревянным, возможно, битой, стреляли из травматического оружия. Каким-то чудом тому удалось вырваться от нападавших и скрыться.

В мае, действуя по уже отработанной до мелочей схеме, они блокировали автомобиль «Тойота Королла». Один из обвиняемых, угрожая незнакомому им человеку, выстрелил в воздух. После чего пересадили его в свой автомобиль и увезли в квартиру, где удерживали около суток. Всё это время его били, одевали наручники, требуя за освобождение 2 млн рублей. И только после того, как родственники потерпевшего передали им часть денег, пообещав передать остаток позже, мужчину отпустили.

В июне 2019-го, благодаря совместным действиям сотрудников РУ ФСБ и Управления уголовного розыска МВД по региону, подозреваемые были задержаны.

Всем 8 подозреваемым уже предъявлено обвинение в совершении похищений людей, вымогательства и разбоя. Скоро к этому списку у них добавятся обвинения в незаконном обороте оружия и бандитизме.

Сейчас все восемь человек, главарь и члены банды, находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, возможное наказание - до 15 лет лишения свободы каждому - определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за исчезновения Ан-2 с летчиками из Ачинска в Саянах возбуждено уголовное дело
"Мама, я в беде": мошенники забрали последние деньги у усольчанки, представившись ее сыном
Житель Усть-Кута лишился 600 тысяч после разговора с платежным роботом
Пострадавшие от наводнения в Тулуне получили ключи от новых квартир
МЧС: сильные дожди пройдут 22 июля в Иркутской области
Мошенник, представляясь сантехником, обманывал пенсионерок из Братска
Спасатели вывезли из байкальской тайги сломавшую ногу туристку из Москвы
Герои среди нас: фельдшер Усольской больницы кинулась в пламя за ребенком
Суворовское военное училище планируют открыть на базе бывшего ИВВАИУ
Представители ТПП Восточной Сибири вошли в состав рабочей группы по реализации проекта строительства межвузовского студгородка
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области
Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской области