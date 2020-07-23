Кризис иркутян не берет: они по-прежнему оформляют ипотеку и покупают квартиры

Кризис кризисом, а жизнь жизнью. И вообще, если судить по Иркутску, то влияние коронавируса и мировых проблем на финансовое состояние рядового горожанина явно преувеличено. Иначе бы не дорожало жилье, его собственникам пришлось бы придерживать квартиры до лучших времен или сбывать по дешевке. Многие, кстати, на это и рассчитывали. Не тут-то было!

«Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Иркутске за первые полгода выросла на 9,5%. А в новостройках - на 15%», - это данные аналитиков портала realty.irk.ru.

В среднем квартиру в Иркутске покупают за без малого 4 млн. рублей, в Новосибирске – в 4, 1 млн., а в Красноярске она обходится в 3, 6 млн. рублей.

Дорого? Ну, прямо скажем, недешево. Вряд ли кто без использования кредитов способен выложить такие деньги. Между тем, продажи жилья в городе растут. Росреестр за полгода зарегистрировал на 8% больше сделок с готовым жильем. Про новостройки, правда, этого не скажешь, в них сейчас вкладываются осторожнее, видимо, боясь рассчитывать надолго – договоров с компаниями стало меньше в два раза. Надолго ли рост цен?

«В Новосибирске после того, как рынок новостроек перешел от количества к качеству, начало сокращаться предложение, но цены не останавливали свой рост. И у Иркутска в ближайшее время, по всей видимости, тоже сохранится этот тренд – двузначное повышение цен за год». Вопрос о ценах и прогноз по рынку квартир обсуждался на VI Байкальском саммите профессионалов рынка недвижимости. Это мнение принадлежит аналитику Максиму Маркову.

Платить по счетам? Приходится!

«Судебные приставы реализовали трехкомнатную квартиру супругов из Иркутска в связи с неоплатой кредита. Представители банка обратились в суд с иском о взыскании с них задолженности в размере 4,3 млн рублей. Требование истца было удовлетворено. Квартира продана с торгов».

Увы, и такое бывает. Жилье в Свердловском районе города ушло с молотка за сумму около 5 миллионов рублей. Но бывает редко. Иркутяне рассматривают недвижимость как инвестиции и подходят к оплате по кредитам тщательно.

И это не просто слова. Вот данные Национального бюро кредитных историй – в среднем жители города берут ипотечный займ на 2, 085 млн. рублей. Сумма за год немного уменьшилась, но совсем несущественно – меньше, чем на 30 тысяч. Приангарье при этом вместе с немногими из сибирских регионов, включая Новосибирск, Красноярск, Кемерово и Барнаул, входит в топ- 30 по стране по числу кредитов на недвижимость.

«После довольно существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле, в мае-июне этот показатель начал постепенно восстанавливаться, - считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. – С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, сводя к минимуму тем самым будущие платежи. С другой стороны, рост ипотеки стимулируется как за счет снижения ставок по программам господдержки ипотеки».

Много ли у нас должников по ипотеке? Нет, с этим все нормально. Хотя в целом по стране размер долгов по жилищному кредиту (рейтинг составили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа статистических данных Банка России) выросло с начала года в 5 раз. Иркутск держится. Может быть, потому, что даже в период разгара коронавируса в регионе работало до 80% всех предприятий. Наоборот, из-за экономической нестабильности жители кинулись гасить долги и число плохих кредитов (это если платежей нет три месяца подряд, а, значит, вряд ли будут) упало на 6, 3% с начала года. Если исходить из средней цены взятого в ипотеку жилья в 2, 5 миллиона (по минимуму), не могут платить по счетам около 600 семей.