Ново-Зиминская ТЭЦ отмечает 40-летний юбилей

Саянску - 50, а Ново-Зиминской ТЭЦ, которая обеспечивает этот город теплом, в этом году исполняется 40 лет. Это самая молодая станция в Иркутской области из тех, которые входит в состав энергометаллургической компании En+ Group.

Ново-Зиминскую ТЭЦ начали строить в 1974 году как подразделение химического завода, а 6 ноября 1980-го был растоплен первый котел. Так началась промышленная эксплуатация станции. Как рассказал Виталий Коноплев, директор Ново-Зиминской ТЭЦ, с пуском теплоэлектроцентрали началось развитие системы централизованного теплоснабжения Саянска. Станция позволила обеспечить энергоснабжение быстрорастущих жилых микрорайонов. В 1985 году Ново-Зиминская ТЭЦ вошла в состав иркутской энергосистемы. Саянск динамично развивался, строился, росла потребность города в электроэнергии. С пуском в работу четвертого котлоагрегата в 1990 году открылась вторая очередь ТЭЦ. Когда станция вместе с «Иркутскэнерго» вошла в состав крупной компании En+ Group, была проведена ее реконструкция, что позволило увеличить мощность станции до 100 МВт.

Сейчас на предприятии трудятся около 400 человек. В коллективе есть люди, которые работают на ТЭЦ более 30 и даже более 40 лет. На Ново-Зиминской ТЭЦ насчитывается целых 28 трудовых династий, чьи истории жизни тесно сплетены с жизнью самой станции.

Анатолий Копылов, начальник смены станции, работает в сфере энергетики более 40 лет. Мы созвонились с ним 22 июля, как раз в день его рождения. Анатолию Семеновичу исполнилось 69 лет.

- Династия энергетиков у нас началась с моего отца - Семена Елизаровича Копылова, - рассказал именинник. – Он работал на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском и однажды привез меня туда, чтобы показать, что да как.

Так в 1975 году я и пришел на ТЭЦ-11. Быстро втянулся в коллектив, работа мне сразу понравилась, потому что энергетики - люди добросовестные, дисциплинированные. В июне 1980-го я по вызову прибыл на Ново-Зиминскую ТЭЦ, где и тружусь по сей день.

На работе Анатолий Семенович встретил свою супругу - Ольгу Владимировну Дорошенко, которая всю жизнь проработала на Ново-Зиминской ТЭЦ.

- Мы поженились в 1984 году, родилось двое сыновей, - продолжил свой рассказ представитель династии. - Младший, Дмитрий, уже 8-й год работает на нашей же станции старшим машинистом котлотурбинного цеха.

Сыну эта работа тоже понравилась. Сейчас он заочно учится на энергетическом факультете Иркутского научного исследовательского политехнического университета. И вот что интересно: свою вторую половину Дмитрий тоже встретил на ТЭЦ. Она трудилась в химцехе, сейчас находится в декретном отпуске.

- Подарили нам внука, - радостно сообщает Анатолий Копылов. - Надеюсь, что и он, когда вырастет, пойдет по нашим стопам.

Сам Анатолий Семенович начинал на ТЭЦ с обходчика, прошел все ступени до начальника смены. При этом он человек творческий, увлеченный, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни: зимой ходит на лыжах, любит плавание, походы.

- Физическое здоровье очень важно. Когда оно есть, то и настрой другой, и на работе всегда себя чувствуешь бодрым. Так что унывать нам некогда, - отметил Анатолий Копылов.

Самая молодая тепловая станция En+ Group в Иркутской области отмечает круглую дату вместе с городом, который согревает

Еще один представитель династии энергетиков - Дмитрий Дубанов. Он работает на Ново-Иркутской ТЭЦ более 20 лет.

- Позвал меня сюда отец - Михаил Акимович, - поделился он семейной историей. - Сказал мне: «Дима, давай к нам на предприятие. Энергетика будет востребована всегда». Я его послушал, и не жалею о своем выборе. К тому же в этой сфере работает и мой старший брат.

Сам основатель династии Михаил Дубанов в свое время приехал на новую станцию в Саянске из Усолья-Сибирского, проработал здесь больше 30 лет, был машинистом котлов.

- Дети-школьники меня часто спрашивают: «Папа, что у тебя за работа, чем ты занимаешься?», - рассказал Дмитрий Дубанов. - Я им объясняю: «Вот вы дома открываете кран - бежит горячая вода, включаете свет - он горит, батареи трогаете - они горячие. Вот это и есть наша работа».

Всех этих людей объединила важная профессия, задача которой согревать и давать свет в каждый дом.

- Сейчас задачи нашей станции остаются неизменными: это надежное теплоснабжение потребителей, выработка электрической энергии. ТЭЦ постоянно модернизируется, автоматизируется и готова развиваться вместе с Саянском, обеспечивая потребности города и расположенных на его территории предприятий, - сказал директор Ново-Зиминской ТЭЦ Виталий Коноплев.

НАША СПРАВКА

В 1985 году Ново-Зиминская ТЭЦ вошла в состав иркутской энергосистемы. Саянск динамично развивался, строился, росла потребность города в электроэнергии. С пуском в работу четвертого котлоагрегата в 1990 году открылась вторая очередь ТЭЦ. В 1998 году была сдана в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления топливоподачей. В 2013 году, когда станция вместе с «Иркутскэнерго» вошла в состав крупной компании En+ Group, благодаря реконструкции ряда агрегатов ее мощность удалось увеличить до100 МВт. В этот же период была проведена рекультивация золоотвала Зиминского участка ТЭЦ, что позволило снизить негативное воздействие на окружающую среду.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляя Саянск с юбилеем, хочется отметить, что 50 лет для истории - только миг, но для города это период становления, поиска, роста. Это период, за который ему удалось занять не только достойное, но и по множеству показателей ведущее место среди других территорий региона.

Сегодня Саянск динамично развивается. Трудолюбие и целеустремленность жителей приведут город к новым вершинам, приумножат его славу. Искренне желаем всем жителям города здоровья, благополучия, успешного воплощения в жизнь всех планов и начинаний. Ново-Зиминской ТЭЦ - это предприятие. которое неразрывно связанного с историей Саянска. Каждый сотрудник нашего предприятия вносит свою лепту в то, чтобы в домах саянцев всегда было тепло. Люди - наше главное богатство. Крепкого здоровья, мира, любви, сплоченности, позитива, жизненной энергии и тепла человеческих отношений!

Коллектив Ново-Зиминской ТЭЦ.