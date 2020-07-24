Как иркутяне экономят на покупках продуктов

В преддверии Дня торговли, который отмечается в России каждое четвертое воскресенье июля, «Комсомольская правда» решила выяснить, как иркутяне экономят на продуктах. Для этого был организован настоящий квест. Две семейные пары, придя в супермаркет «Слата», должны были выбрать оригинальный рецепт блюда и продукты, необходимые для его приготовления, а также сделать закупку на неделю. При этом стояла задача сэкономить деньги. На все про все участникам квеста было дано всего 10 минут.

Квест по супермаркету «Слата».

Чтобы выполнить все условия, семейные пары вооружились телефонами и быстро воспользовались приложением «Моя Слата», с помощью которого можно не только экономить, переходя на еженедельные каталоги и купоны, но и искать оригинальные рецепты в разделе «Слата Шеф».

Молодая пара Алиса и Андрей Валукины быстро выбрали интересный рецепт салата из курицы с цитрусовыми и ринулись на поиск необходимых ингредиентов. В этом время Анна и Евгений Зелент, в семье которых трое детей, внимательно изучали весь ассортимент супермаркета, смотрели, на что есть скидки, и размышляли, как заполнить продуктовую корзину с наибольшей выгодой.

Алиса и Андрей Валукины. Фото: Анна ПОПОВА

Между тем, выделенное на поиск товаров время подходило к концу. Молодожены, увидев торт собственного производства «Слаты» с 30-процентной скидкой, решили, что он им точно пригодится, и добавили десерт к основному набору продуктов, состоящему из курицы, макарон, овощей и молочных продуктов. Кстати, на собственную продукцию «Слаты» скидки бывают всегда. На этот раз акционным товаром стал торт «Зебра». Поэтому молодежь приняла верное решение купить такое лакомство, увидев выгодное предложение.

Корзина семьи с тремя детьми оказалась примерно вдвое больше. Помимо всего прочего она содержала креветки.

- Мы их очень любим, - пояснили Анна и Евгений.

Анна и Евгений Зелент. Фото: Анна ПОПОВА

Семьи рассказали, как выбирали продукты. Прежде всего они обращали внимание на акции, которые, к слову, бывают в «Слате» постоянно. Скидка на сладкий творожок в размере 50% особенно порадовала молодую семейную пару.

- У нас действительно есть товары с большими скидками – 30% и 50%. В основном это молочные продукты с небольшими сроками хранения. За 3 дня до окончания срока годности их можно приобрести очень выгодно. "Слата" стала первым российским ритейлером, который начал использовать в работе приложение Wektoo, позволяющее управлять сроками годности товара. Главное преимущество Wektoo в том, что программа заблаговременно, за три или пять дней, оповещает о товарах, у которых заканчивается срок годности. Исходя из полученных данных, магазин предлагает скидку на товары, которая может достигать 50 %. В результате реализации такого проекта наши покупатели оказываются в выигрыше и экономят семейный бюджет, - пояснила Яна Абалымова, руководитель пресс-службы ГК «Слата».

Яна Абалымова, руководитель пресс-службы ГК «Слата». Фото: Анна ПОПОВА

Примечательно, что в ряде супермаркетов можно экономить не только деньги, но и время. В этом помогают кассы самообслуживания. К ним обычно нет очередей. Также здесь можно быстро купить что-то по безналичному расчету, если покупка не содержит алкоголь, или сигареты. Однако у обычных касс тоже есть свои преимущества – продавец-кассир разложит все покупки по пакетам. А, если в процессе выяснится, что посетитель супермаркета забыл взять в магазине что-то ему очень нужное, кассир подождет, пока человек сходит «за добавкой».

Примечательно, что в ряде супермаркетов можно экономить не только деньги, но и время. В этом помогают кассы самообслуживания. К ним обычно нет очередей. Также здесь можно быстро купить что-то по безналичному расчету, если покупка не содержит алкоголь или сигареты. Однако у обычных касс тоже есть свои преимущества: продавец-кассир разложит все покупки по пакетам, а если в процессе выяснится, что посетитель супермаркета забыл взять в магазине что-то очень ему нужное, кассир подождет, пока человек сходит за «добавкой».

Фото: Анна ПОПОВА

По итогам квеста семьи Валукиных и Зелент остались довольны своими приобретениями. При этом они выполнили все условия: управились за 10 минут, сделали покупки на неделю, приобретя большое количество товаров с хорошими скидками, и нашли все необходимое для приготовления необычного блюда на ужин с помощью приложения «Моя Слата».

- Покупать в «Слате» действительно выгодно, - констатировали представители семейных пар. - А если установить мобильное приложение, то можно отслеживать скидки, участвовать в акциях, играх и получать призы. Кроме того, можно вообще не ходить в супермаркеты, а заказывать продукты с доставкой на дом. Это легко сделать как в приложении, так и на сайте shop.slata.ru. В преддверии Для торговли желаем вам вежливых продавцов и приятных покупок!