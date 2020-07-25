2020-07-25T08:04:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик эпидемии коронавируса в Иркутске пройден

COVID-19 вернется в регион к зиме, вмеcте с гриппом
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пик эпидемии коронавируса в Иркутске пройден.Пик эпидемии коронавируса в Иркутске пройден.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Цифры статистики по коронавирусу перестали напрягать. Хотя заболевших с начала пандемии, которая коснулась нас в апреле, уже около 13 тысяч. Однако ограничения, которые принесли нам последние четыре месяца, постепенно снимаются, а выздоровевших все больше – около 9 тысяч. Иркутская область наконец-то выздоравливает?

- Да, можно сказать, что пик коронавируса в Иркутске преодолен, - рассказал "КП" - Иркутск эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов. – Думаю, что к цифре 300 новых заболевших в сутки мы вернемся только к поздней осени. Можно, с оглядкой на другие регионы и их опыт, и дальше отменять ограничения.

- Почему с оглядкой?

- Прежде всего, потому что к осени, а скорее всего, даже к зиме, коронавирус вернется, - отвечает Юрий Лысанов. - Это не будет вторая волна, о которой много говорят. Как любой респираторный вирус, как любое ОРВИ, он придет на этот раз вместе с гриппом. Но мы надеемся, что к тому времени будет уже произведено достаточно вакцины и известна ее действенность. То есть как раз пройдет достаточно времени после того, как ее поставили добровольцам, чтобы сказать – да, эта вакцина формирует иммунитет, который держится около полугода - год. Если защита работает на коротком промежутке, это не защита.

Массовая прививочная компания, пока неизвестно на каких условиях, конечно, должна начаться в октябре-ноябре. Тогда она реально сможет помочь справиться с эпидемией, создав коллективный иммунитет. Ведь подъем сезонных инфекцией в Приангарье стартует уже в ноябре, достигая апогея в декабре-феврале.

Сейчас в регионе переболел коронавирусом, согласно официальным сводкам, уже достаточно большой процент населения. В самом Иркутске – больше 1%. А если к этому количеству людей добавить еще контактных, то будет довольно большая категория заразившихся. На лечении в больницах находится около тысячи человек. Амбулаторно оказывают помощь около трех тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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