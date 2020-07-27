2020-07-27T07:30:22+03:00
Общество

На телепроект «Дом-2» искать свою любовь пришли двое участников из Иркутска

Построить отношения на «Доме-2» попробуют иркутяне Екатерина Скалон и Артур Кулаков
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянка Екатерина Скалон стала участницей телепроекта "Дом-2". Фото: соцсетиИркутянка Екатерина Скалон стала участницей телепроекта "Дом-2". Фото: соцсети
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Отличная новость для иркутских фанатов телешоу «Дом-2». На популярный телепроект пришли сразу два иркутянина. В периметр зашли Екатерина Скалон и Артур Кулаков. Увидеть, как они начнут строить свою любовь иркутяне смогут в эфире от 27 июля.

А теперь подробнее о новичках из далекой Сибири. Екатерина Скалон приходит на телепроект уже во второй раз. Как рассказывают в пресс-службе телеканала, в первый свой приход она строила любовь с одним из главных секс-символов телестройки Федором Стрелковым, но отношения с ним у девушки не получились. Тогда она создала пару с другим участником Владом Ивановым. Вскоре они вместе покинули телепроект и встречались вне камер. А недавно они расстались. Екатерина, захотев найти новую любовь, вновь решила попытать счастье на «Доме-2». На этот раз она попробует построить отношения с Павлом Бабичем.

Иркутянин Артур Кулаков. Фото: соцсети

Иркутянин Артур Кулаков. Фото: соцсети

Что касается Артура Кулакова, то он новичок на телешоу. Иркутянин заявил, что попробует завоевать сердце еще одной известной участницы Марсиаги.

- Она самая интересная и не типичная участница, - пишет Артур в анкете. - Для меня она подходит идеально. По ней видно, что она знает, чего хочет. В меру серьезная, при этом стерва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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