"Оставьте в покое секс-символ эпохи": Сергея Зверева на отдыхе атакуют поклонницы

«- Я только что разделся, чтобы в в ванну лечь, смотрю, в окно лезет поклонница. Я ей: Куда ты лезешь?!». Король гламура сейчас на отдыхе. Как и все звезды, он проводит отпуск в России. Приехал на родину и отправился по маршруту, который ценят в Иркутске и Бурятии в местный курортный поселок Аршан, у подножия Саян. Местечко это славится горным воздухом, минеральными источниками. Есть здесь и несколько санаториев, в одном из них и решил принимать ванны и прочие процедуры Сергей Зверев. Беда в том, что место это популярное, народу всегда много, а каждый человек на виду...

Куда вы со своим 4 XL на моем фоне селфи делаете?

zverevsuperstar Сергей Зверев проводит отпуск на курорте Аршан в Бурятии

«Хотели посидеть на берегу горной речки. Вроде никого не было. Я пирамидки из камней построил, сел....Тут две девчонки появились. Увидели меня, узнали. Мигом платья сбросили, давай в купальниках селфи на моем фоне делать.... И тут с другой стороны появляются еще две. Глядя на тощих, эти тоже раздеваются. И за телефоны! Ну куда вы со своим 4 XL на моем фоне селфи делаете?», - возмутился Сергей Зверев в прямом эфире в в Instagram.

В целом суперзвезда не против того, что его узнают, и даже не против крупногабаритных дам размера 4 XL . Но неожиданные селфи нарушают его покой и чувство прекрасного.

«Дайте секс-символу эпохи отдохнуть!», - возмущается он. « Вот я иду, весь из себя, излучаю свет (при параде и короне — авт.). Никто не подойдет! Секс-символ эпохи идет в корпус после процедур никакой — все тут как тут. Мы как-то выбрались из номера, когда стало темнеть. Оделись попроще. А они здесь, и выскакивают. Сколько часов сидели в засаде? Все с фотоаппарами».

«Бегу, волосы назад, брови колосятся!»

Зверев жалуется, что из-за того, что фанаты проходу не дают, они практически нигде в Аршане не были, хотя гуляли в лесу.

«Я разместился в люксе. Завтрак, обед и ужин — в номере. И все это потому что после процедур невозможно отбиться от поклонников, они везде. Вы поймите, что я на отдыхе. Первый раз в отпуске », - посетовал на мегапопулярность суперзвезда.

В это время под окнами уже появились поклонницы с криками «Сережа, выходи на балкон!». Король гламура не вышел ни в какую, отозвался колоритно:

«Ага, бегу. Весь из себя, волосы назад, брови колосятся!»

Но все-таки популярность на родине расположила его к некоторым откровениям. К примеру, Зверев признался, что, несмотря на звездный статус, не любит кафе и рестраны. Не любит странных сочетаний вкусов, этим его не удивишь и не обрадуешь. Не нравятся ни сладкие огурцы, ни соленая карамель. Зато по вкусу домашняя еда, свежее молоко, настоящая сметана. Одним словом, простые блюда.

И посоветовал всем, кто будет в популярном туристическом местечке, подняться на пик Любви. «Только без пары, а то разведешься».