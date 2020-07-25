2020-07-25T15:55:21+03:00
Звезды

"Оставьте в покое секс-символ эпохи": Сергея Зверева на отдыхе атакуют поклонницы

Король гламура жалуется, что дамы взяли его в осаду и караулят под окнами
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
"Оставьте в покое секс-символ эпохи": Сергея Зверева на Аршане атакуют поклонницы."Оставьте в покое секс-символ эпохи": Сергея Зверева на Аршане атакуют поклонницы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

«- Я только что разделся, чтобы в в ванну лечь, смотрю, в окно лезет поклонница. Я ей: Куда ты лезешь?!». Король гламура сейчас на отдыхе. Как и все звезды, он проводит отпуск в России. Приехал на родину и отправился по маршруту, который ценят в Иркутске и Бурятии в местный курортный поселок Аршан, у подножия Саян. Местечко это славится горным воздухом, минеральными источниками. Есть здесь и несколько санаториев, в одном из них и решил принимать ванны и прочие процедуры Сергей Зверев. Беда в том, что место это популярное, народу всегда много, а каждый человек на виду...

Куда вы со своим 4 XL на моем фоне селфи делаете?

zverevsuperstarzverevsuperstar
Сергей Зверев проводит отпуск на курорте Аршан в Бурятии
3439 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Хотели посидеть на берегу горной речки. Вроде никого не было. Я пирамидки из камней построил, сел....Тут две девчонки появились. Увидели меня, узнали. Мигом платья сбросили, давай в купальниках селфи на моем фоне делать.... И тут с другой стороны появляются еще две. Глядя на тощих, эти тоже раздеваются. И за телефоны! Ну куда вы со своим 4 XL на моем фоне селфи делаете?», - возмутился Сергей Зверев в прямом эфире в в Instagram.

В целом суперзвезда не против того, что его узнают, и даже не против крупногабаритных дам размера 4 XL . Но неожиданные селфи нарушают его покой и чувство прекрасного.

«Дайте секс-символу эпохи отдохнуть!», - возмущается он. « Вот я иду, весь из себя, излучаю свет (при параде и короне — авт.). Никто не подойдет! Секс-символ эпохи идет в корпус после процедур никакой — все тут как тут. Мы как-то выбрались из номера, когда стало темнеть. Оделись попроще. А они здесь, и выскакивают. Сколько часов сидели в засаде? Все с фотоаппарами».

«Бегу, волосы назад, брови колосятся!»

Зверев жалуется, что из-за того, что фанаты проходу не дают, они практически нигде в Аршане не были, хотя гуляли в лесу.

«Я разместился в люксе. Завтрак, обед и ужин — в номере. И все это потому что после процедур невозможно отбиться от поклонников, они везде. Вы поймите, что я на отдыхе. Первый раз в отпуске », - посетовал на мегапопулярность суперзвезда.

В это время под окнами уже появились поклонницы с криками «Сережа, выходи на балкон!». Король гламура не вышел ни в какую, отозвался колоритно:

«Ага, бегу. Весь из себя, волосы назад, брови колосятся!»

Но все-таки популярность на родине расположила его к некоторым откровениям. К примеру, Зверев признался, что, несмотря на звездный статус, не любит кафе и рестраны. Не любит странных сочетаний вкусов, этим его не удивишь и не обрадуешь. Не нравятся ни сладкие огурцы, ни соленая карамель. Зато по вкусу домашняя еда, свежее молоко, настоящая сметана. Одним словом, простые блюда.

И посоветовал всем, кто будет в популярном туристическом местечке, подняться на пик Любви. «Только без пары, а то разведешься».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сергей Зверев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще шесть человек умерли в Иркутской области с коронавирусом
COVID-19 в Иркутской области заразились 12 тысяч 648 человек
Вакансии для продавца в Иркутске: где найти хорошую работу
Пять человек пострадало в столкновении двух иномарок в Ольхонском районе
В Иркутской области мать закормила маленького ребенка до смерти
Жилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 1 августа
Надругавшийся над 9-летней девочкой братчанин задержан в Красноярске
В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые
42 выпускника в Иркутской области получили 100 баллов по ЕГЭ
Иностранец около 2 лет проведет в колонии за въезд в Россию без разрешения
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Футболисты иркутского «Зенита» начнут новый сезон 9 августа в Твери
Комфортные условия для дачников создадут в пострадавшем от наводнения Тулуне
Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области
Трое жителей Бодайбо, которые застрелили и расчленили мужчину, получили более 30 лет тюрьмы
Житель Тулуна расстрелял знакомого во время ссоры
Иркутянка заплатила бывшему мужу 300 тысяч, чтобы продать квартиру
Строительство дороги по острову Ольхон возможно
ТПП Восточной Сибири реализует проект по развитию экотуризма «Baikal EcoBike»