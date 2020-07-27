От Иркутска до северов: Глава Приангарья проехал по области не одну тысячу километров

Маршрут Иркутск – Качуг - Жигалово - Казачинское- Киренск. Не одна тысяча км в пути, и в основном по дорогам, которые не выдерживают никакой критики. Так проходила рабочая поездка исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в северные территории региона.

Прибыв в Новоселковское муниципальное образование Казачинско-Ленского района, глава региона провел оперативное совещание, где заявил, что до 15 августа должен быть составлен точный график ремонта всех участков дорог, которые соединяют Киренский и Казачинско-Ленинский районы с Большой землей.

- Жители всех ближайших населенных пунктов должны понимать сроки проведения работ. Кроме того, в ближайшее время должны быть устранены недостатки ремонта, которые уже выявлены, - подчеркнул Игорь Кобзев.

На трассе Жигалово - Киренск идет ремонт трех участков. Работы выполняются по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще по 10 участкам предусмотрена компенсация в рамках социального партнерства, так как при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» на дороги идет большая нагрузка.

Глава региона также дал поручение включить реконструкцию автодороги Усть-Кут - Уоян в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 годы. Это необходимо сделать сразу, как только будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации на выполнение работ на отрезке между поселками Магистральный и Улькан.

Подготовить проект новой школы В Казачинско-Ленском районе глава Приангарья посетил несколько учреждений образования и поручил подготовить проект новой школы в селе Казачинском. Эта школа была основана в 1902 году. Сейчас здесь учатся 410 человек. В 2019-м в результате пожара сгорел корпус, в котором располагались спортивный зал и пищеблок. В настоящее время столовая находится в приспособленном помещении, а на занятия физической культурой детей возят в поселок Магистральный, за 20 км.

- Важно срочно приступить к подготовке документации по строительству школы в селе Казачинском. Тогда мы сможем рассчитывать на включение проекта в программу «Комплексное развитие сельских территорий», - подчеркнул глава региона. Новая школа будет строиться в деревне Ключи. Это населенный пункт расширяется, количество учеников растет.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Если в этом году администрация муниципального образования предоставит проектную документацию на строительство, то в 2021-м уже начнутся работы, - сказал Игорь Кобзев. Также в рамках знакомства с социальными объектами Игорь Кобзев отметил необходимость срочной реконструкции здания детского сада № 28 «Рябинка» в поселке Магистральном. А проинспектировав строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинском, глава региона заявил, что затягивание сроков возведения объекта недопустимо - он должен быть сдан не позднее 10 сентября.

Дело в том, что по муниципальному контракту спорткомплекс, на строительство которого из бюджетов всех уровней выделено более 64 млн рублей, должен быть построен до 1 сентября этого года. Сейчас его готовность составляет около 70%. Отставание от графика составляет примерно месяц.

Построят три фельдшерско-акушерских пункта

Во время рабочей поездки Игорь Кобзев ознакомился и с работой фельдшерско-акушерского пункта в поселке Окунайском. На сегодняшний день учреждение обслуживает более 840 человек. При этом здание существенно изношено.

Глава региона заявил, что в Казачинско-Ленском районе построят три ФАПа - в поселках Окунайский, Карам и в деревне Ключи. Возводить их планируется в рамках федеральной и областной госпрограмм.

Площадки в Окунайском и Ключах уже определены. Под строительство их передадут до конца года. Стоимость двух проектов составит 26 млн рублей. С размещением учреждения в поселке Карам вопрос решится в ближайшее время.

- Состояние объектов здравоохранения в районе требует пристального внимания, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Здравоохранение должно быть доступно, каждый человек должен получать все услуги рядом с домом. Мы понимаем все сложности с кадровым обеспечением. Эту проблему тоже будем решать.

Глава региона дал поручение министерству здравоохранения региона создать рабочую группу, которая оценит уровень медицинского обслуживания в районе и эффективность работы руководства медицинских учреждений.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Также Игорь Кобзев проверил готовность медучреждений Казачинско-Ленского, а затем и Киренского районов к диспансеризации граждан старше 65 лет. Реализация этой меры социальной поддержки жителей Иркутской области начнется с 1 августа.

Диспансерный прием должен быть обеспечен для представителей старшего поколения и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В программу входят осмотр специалистов, проведение необходимых исследований и предоставление бесплатных лекарств пациентам с заболеваниями кардиологического профиля, если это необходимо.

Обследование пожилых граждан в Казачинско-Ленском районе будет контролировать Центральная районная больница в поселке Магистральном.

- Жители Иркутской области в возрасте старше 65 лет в отличие от многих соблюдали самоизоляцию очень ответственно. Нам нужно знать, как они себя чувствуют. Важно не пропустить серьезных заболеваний, которые могли возникнуть в это непростое время, и оказать всю необходимую помощь, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Активнее участвовать в реализации госпрограмм и нацпроектов

Из Казачинско-Ленского района глава Приангарья отправился в Киренский, где, в частности, проинспектировал процесс капремонта здания детского отделения Киренской районной больницы. Также руководитель области посетил две школы районного центра.

Киренская средняя школа № 5 располагается в двух зданиях - 1920 и 1990 годов постройки. Здесь учатся 592 школьника. Как сообщил мэр муниципального образования Кирилл Свистелин, администрацией Киренского района принято решение о строительстве школы на 725 мест, стоимость проекта - порядка 1 млрд рублей.

По итогам визита исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев дал поручение министерству сельского хозяйства и министерству образования региона совместно с муниципалитетом подготовить документацию для вхождения этого объекта в программу «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы начать строительство уже в 2022 году. - Регион должен активнее участвовать в реализации государственных программ и национальных проектов. К строительству дорогостоящих объектов в территориях нужно привлекать и федеральные средства, - подчеркнул глава региона.

Игорь Кобзев также побывал в средней школе села Макарово. Она введена в эксплуатацию в 2007 году. Количество учеников - 87 человек. В настоящее время зданию школы требуется капитальный ремонт. Рассматривается возможность его проведения в 2021 году. По поручению исполняющего обязанности губернатора финансирование работ будет предусмотрено в областном бюджете.

Также и. о. губернатора проконтролировал, как идут работы на участке дороги в населенном пункте Макарово. На ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено более 300 млн рублей.

Кстати, перед этим участком находится автомобильный разборный мост, который в течение года уже дважды пострадал от проходящих большегрузов. В январе 2020 года были выделены средства на установку нового моста, но в настоящий момент опять произошел разлом балки.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Это жизненно необходимая трасса для населения Киренского района. Изыскиваем средства и в этом году начинаем строительство капитального моста, по которому можно будет передвигаться в любое время года, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

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