Олег Боровский: Дорогу осилит идущий

В 2020 году Саянск отмечает 50-летний юбилей. Шесть последних лет город возглавляет Олег Боровский. В 2014 году саянцы избрали его во многом протестным голосованием, чтобы мэром не стал очередной выдвиженец «Саянскхимпласта». В то время Олег Боровский был не просто новичком в политике. Он еще не был политиком. Тогда в Саянске он был известен как предприниматель и человек, рискнувший пойти «против» завода, выдвинув свою кандидатуру в соперники кандидату от «Химпласта». Отработав 5 лет, в 2019 году он выдвинул свою кандидатуру на очередных выборах мэра и набрал почти 83% голосов избирателей – так горожане оценили его 5-летнюю деятельность на посту мэра.

Голосовали за изменения

В сентябре 2019 года саянцы голосовали не против кого-то. Они голосовали за Боровского – за те изменения, которые начались в городе с его приходом, и за их продолжение.

- Ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, появляются новые скверы и обновляются действующие, капитально ремонтируются социальные объекты, строятся новые. Такое ощущение, что город вернулся в советские годы, в которые он когда-то начинался, - говорят саянцы. – За прошедшие 6 лет сделано очень многое, и это в наше непростое время. Безусловно, это человеческий фактор - заслуга мэра, который умеет не только планировать, но и воплощать самые смелые планы; не только обещать, но и выполнять обещанное; умеет находить взаимопонимание на уровне областной власти.

Как сам Олег Боровский оценивает эти 6 лет и те изменения, которые произошли не только в городе, но и в нем самом, ставшем авторитетным политиком, к которому прислушиваются в области и знают в стране?

- Если бы тогда, в 2014 году, на пост мэра выдвинулся кандидат-саянец - опытный, знающий город, я бы не пошел на выборы, - говорит Олег Боровский. - Но сложилось по-другому: «Саянскхимпласт» поставил на Николая Пенюшкина, бывшего мэра Зимы. Поставил и проиграл. Саянцы больше не хотели, чтобы городом управляли ставленники завода - к тому моменту в Саянске было «болото», застой во всем.

Достаточно сказать, что последний социальный объект, сданный в Саянске, – школа № 7 в 1991 году. После этого более четверти века в городе не строился ни один социальный объект, не ремонтировались дороги. Проблем накопилось много.

Выборная кампания была настолько тяжелой, что порой опускались руки. Но тогда мои оппоненты - как они себя называли, «хозяева города» - получили серьезный удар, когда жители проголосовали за меня. Это стало сигналом и для областной власти, и для всех, что городу надоела эта гегемония. Саянск от нее устал.

Моя предвыборная кампания проходила во дворах жилых домов, потому что больше никуда не пускали. Передо мной в городе были закрыты двери практически всех организаций - действовал административный ресурс. И тогда я пошел общаться с жителями во дворы. Как знают все саянцы, на 2014 году это не закончилось. Став мэром, ежегодно в конце августа – начале сентября прихожу во дворы, чтобы отчитаться о том, что сделано, и наметить планы на будущее. Считаю это самой эффективной стратегией планирования. Конечно, это большая ответственность, но быть мэром в целом ответственно - люди видят каждый твой шаг.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко дал мэру Саянска путевку в жизнь... Фото: Пресс-служба администрации Иркутской области

За эти 6 лет работали с тремя руководителями региона. В 2014 году регион возглавлял Сергей Ерощенко, в 2015-м жители выбрали Сергея Левченко. Нам удалось найти общий язык и с Сергеем Владимировичем, и с Сергеем Георгиевичем. Городу оказывалась серьезная поддержка, потому что главными в наших взаимоотношениях были хозяйственные вопросы и развитие территории, а не политика.

... а экс-губернатор Сергей Левченко сказал: «Раз у вас получается, то и работайте на благо города и региона». Фото: Пресс-служба администрации города Саянска. Фото: Пресс-служба администрации Иркутской области

В декабре 2019-го область возглавил Игорь Кобзев. За это время мы уже несколько раз встречались с Игорем Ивановичем. Первый раз – в январе текущего года. В мае врио губернатора побывал в Саянске, который ему очень понравился. Показывая ему город, напомнил слова Сергея Брилки, посетившего наш город, когда он был спикером областного Заксобрания. Тогда Сергей Фатеевич сказал, что Саянск настолько комфортный, что требует не таких больших вложений, чтобы стать одним из лучших в регионе.

На встрече с главой Приангарья Игорем Кобзевым. Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Начинали с малого

В 2014 году в Саянске не было проектно-сметной документации (ПСД) ни на один объект. Тогда в администрации считали, что нет смысла ее делать, потому что денег область все равно не даст. Безнадега и уныние читались в глазах наших чиновников. Но мы снова переломили ситуацию: начали готовить ПСД, без которой невозможно войти ни в одну программу. Необходимость этого обозначил Сергей Ерощенко. И уже на следующий год капитально отремонтировали самые «больные» дорожные участки - на въездной дороге и улице Советской.

Мы начинали с малого. Год за год наращивались темпы и объемы, рос бюджет. 750 миллионов 2014 года выросли в два миллиарда в 2020 году. Постепенно, не сразу, город входил в областные государственные программы (теперь мы участвуем почти во всех), федеральные проекты.

Каждый год ремонтируем по дороге. Общий объем капитально отремонтированных дорог с 2015 по 2020 год - более 15 км, на общую сумму свыше 670 млн руб.

За шесть лет свыше 277 миллионов рублей направлено на капитальные ремонты в школах и детских садах, руб. - на объекты спорта. Порядка 102,6 млн руб. - на объекты спорта. Год за год наращивались темпы и объемы, рос бюджет. 750 миллионов 2014 года выросли в 2 миллиарда в 2020 году. Постепенно, не сразу город входил в областные государственные программы (теперь мы участвуем почти во всех), федеральные проекты.

Каждый год ремонтируем по дороге. С 2015-го по 2020 год в Саянске капитально отремонтировано 13,6 км дорог на общую сумму 546,4 млн рублей.

За 6 лет свыше 277 млн рублей направлено на капитальный ремонт в школах и детских садах, порядка 102,6 млн рублей - на объекты спорта. Объем финансирования на строительство и проведение капремонта объектов культуры – более 329,8 млн рублей. Один из важных вопросов города - строительство и ремонт объектов инфраструктуры, на реализацию которых направлено более 204 млн рублей.

Капитально ремонтируем школы и детские сады, объекты культуры, спортивные комплексы и бассейны.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Зажечь интерес

Многое удалось сделать благодаря государственной программе «Комфортная городская среда», которая началась в 2017 году. За это время мы благоустроили более 50 дворов и общественные пространства на общую сумму более 130 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Но самое главное - мы смогли зажечь интерес в жителях. Когда начиналась программа, люди в нее не верили, говорили: мол, поиграют и бросят. Первый же год показал, что они изменили свое мнение - поняли, что их слышат, реализуют их идеи. На сегодня вся ПСД по благоустройству дворов готовится только на основе пожеланий жителей, а горожане становятся все более активными. Это очень здорово. И хочется, чтобы программа продолжалась дальше.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Город благоустраивается, и происходит это благодаря комплексному объединению сразу нескольких направлений: «Комфортная среда», «Народные инициативы», привлечение спонсорских денег благотворителей, а также грантовых средств благотворительных фондов города – фонда мэра «Забота» и благотворительного фонда местного сообщества.

Благоустроен парк «Зеленый» в микрорайоне Ленинградском. Основой послужил проект «Саянского бройлера», представленный на конкурсе молодых специалистов. Обновили сквер Первостроителей. В этом году обустроено еще два новых сквера - Комсомольский у домов МЖК и сквер, где установлен памятник Владимиру Ленину, в 100-летний юбилей которого и началось строительство города.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Идет благоустройство парка «Таежные бульвары» в микрорайоне Юбилейном. В 2019 году Саянск вошел в число победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма средств на реализацию проекта – порядка 100 млн рублей. Такого парка в Саянске еще не было. «Таежные бульвары» соединят несколько микрорайонов города. Здесь расположат детские игровые площадки, трибуны со скалодромом, площадки для воркаута со спортивными тренажерами, территорию для шахматистов и теннисистов. Парк продолжится бульваром, где появятся прогулочная зона и зона досуга молодежи. Одна из главных задач, стоявшая при проектировании парка, - максимальное сохранение зеленых насаждений.

На улицах города установлены красивые, удобные скамейки и заменены урны.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Город строится

Город не только благоустраивается, но и строится. Немало сделано для досуга горожан, занятий спортом. В 2018 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В конце 2019 года введена в эксплуатацию наша гордость - новая детская школа искусств. Она в своем роде единственная за Уралом. Это наш проект - современная школа с новейшим оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами премиум-класса, обеспечением возможности обучения для маломобильных граждан. Только оборудования закуплено на 50 млн рублей. Начали строить и новую современную общеобразовательную школу с бассейном - также по нашему проекту.

Еще одно важное, я бы сказал, революционное направление у нас началось в 2015 году в сфере жилищной политики. Идет переоборудование нежилых помещений во вставках жилых домов в квартиры для бюджетников. За шесть лет у нас 8 помещений переведены в 19 квартир и 5 комнат в жилом помещении со статусом «общежитие». В целом, с 2015 года более 100 семей (работники образования, культуры, здравоохранения) улучшили свои жилищные условия и получили служебное жилье в муниципальном фонде: 66 квартир, 36 комнат в общежитиях. У них есть возможность приватизации квартир через пять лет после их получения. Они имеют право на приватизацию квартир через 5 лет после их получения.

В 2016 году саянская управленческая команда прошла обучение в СКОЛКОВО. По итогам был успешно защищен комплексный проектный план развития города. Это стало отправной точкой к получению статуса ТОСЭР. Мы шли к этому статусу долго и непросто, но у нас получилось. В мае 2017 года я лично обращался к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ускорить рассмотрение Минэком заявки Саянска. Это имело решающее значение. В августе 2017 года прошла встреча с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, дважды встречался с заместителем министра экономического развития РФ Саввой Шиповым, выступал в Госдуме. Результат был достигнут - статус ТОСЭР был присвоен городу в 2018 году. Конечно, мы понимали, что непростой будет и дальнейшая работа. Сложно привлекать резидентов. Тем не менее на сегодня у нас есть четыре резидента. Самое главное - мы добились расширения перечня ОКВЭДов. В начале июля текущего года вышло постановление правительства, увеличившее список видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР. Теперь в Саянске можно развивать проекты по 52 видам экономической деятельности. До этого было 12. Думаю, это станет очередным толчком, расширит круг наших резидентов.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Достигать намеченных целей

Все, что у нас делается, – результат огромного труда всей команды администрации, поддержки городского сообщества. Наши предприятия, предприниматели активно участвуют в социально-экономическом партнерстве. Средства аккумулируются в Саянском благотворительном фонде местного сообщества и направляются по различным сферам. Средства благотворителей - как живительный источник, который вливается в реку общегородских дел. Все эти годы эта поддержка очень ощущалась в реализации различных мероприятий, благоустройстве, организации поездок наших творческих коллективов, спортсменов, общественников на различные соревнования, конкурсы, фестивали. Не всегда эта помощь финансовая. Каждый помогает чем может. Благоустройство (скверы, памятники, детские площадки), награждение лучших учителей и воспитателей – победителей конкурсов профессионального мастерства - сертификатами на приобретение автомобиля, призы для талантливых учеников, квнщиков, молодых специалистов - во всех этих направлениях оказывается серьезная благотворительная спонсорская помощь. Общая сумма средств, направленных с 2015 года на социальные мероприятия предприятиями и предпринимателями, составила более 76,9 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Поддержка, которую оказывают горожане, дает мощный стимул в работе, окрыляет. Когда видишь плоды своего труда, понимаешь, что он не напрасен: это придает сил, открывает второе дыхание. Не секрет, что результаты даются нелегким трудом. Кто-то называет меня настырным, кто-то - настойчивым. Это неважно. Главное - нам удается достигать намеченных целей, делать жизнь в городе лучше. Впереди у нас еще очень многое. Оглядываясь на пройденный путь и на то, что сделано, мы с уверенностью можем сказать: у нас все получается, и будет сделано еще больше. Наша команда, наша партия - город Саянск.