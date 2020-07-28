Живодера, который насмерть затоптал кошку, оштрафовали

Кадры, которые появились в соцсетях в ноябре прошлого года, шокировали невольных зрителей. Камера, установленная на жилом доме в одном из микрорайонов Ангарска, бесстрастно запечатлела, как молодой парень со злости насмерть, как мячик, забивает кота ногами. Проще говоря, запинывает. Потом поднимает с землю, убеждается, что животное мертво, бросает его и уходит. Вполне вероятно, он предполагал, что этот "пустяковый" поступок останется безнаказанным. Но пенсионерка из дома напротив, которой не спалось в поздний час, увидела эту дикую расправу и вызвала полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/744628" frameborder="0"></iframe> Живодер насмерть затоптал своего кота. Видео: "Непростой Ангарск".

На место сразу выехал наряд, -рассказали «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Вычислить мужчину удалось сразу. Им оказался житель этого дома, который в тот вечер распивал алкоголь в компании друзей, и решил избавиться от собственного кота таким образом. Объяснил это он тем, что животное ему надоело.

Осенью 2019 жители Ангарска и Иркутска оставляли под постами об этом злодействе комментарии с требованием сделать все, чтобы молодой человек не ушел от ответственности. Дело об убийстве домашнего питомца дошло до суда.

-Установлено, что, что 18 ноября 2019 года житель города Ангарска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес кошке многочисленные удары ногами, от чего впоследствии наступила гибель животного, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По решению суда живодер, который выместил на несчастном коте свою злобу, по статье за жестокое обращение с животным оштрафован на 7 тысяч рублей.