2020-07-28T11:23:53+03:00
Общество

Живодера, который насмерть затоптал кошку, оштрафовали

Парень со злости забил животное на парковке в Ангарске
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Живодера, который насмерть затоптал кошку, оштрафовали на 7 тысяч рублей.Живодера, который насмерть затоптал кошку, оштрафовали на 7 тысяч рублей.
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Кадры, которые появились в соцсетях в ноябре прошлого года, шокировали невольных зрителей. Камера, установленная на жилом доме в одном из микрорайонов Ангарска, бесстрастно запечатлела, как молодой парень со злости насмерть, как мячик, забивает кота ногами. Проще говоря, запинывает. Потом поднимает с землю, убеждается, что животное мертво, бросает его и уходит. Вполне вероятно, он предполагал, что этот "пустяковый" поступок останется безнаказанным. Но пенсионерка из дома напротив, которой не спалось в поздний час, увидела эту дикую расправу и вызвала полицию.

Живодер насмерть затоптал своего кота. Видео: "Непростой Ангарск".

На место сразу выехал наряд, -рассказали «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Вычислить мужчину удалось сразу. Им оказался житель этого дома, который в тот вечер распивал алкоголь в компании друзей, и решил избавиться от собственного кота таким образом. Объяснил это он тем, что животное ему надоело.

Осенью 2019 жители Ангарска и Иркутска оставляли под постами об этом злодействе комментарии с требованием сделать все, чтобы молодой человек не ушел от ответственности. Дело об убийстве домашнего питомца дошло до суда.

-Установлено, что, что 18 ноября 2019 года житель города Ангарска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес кошке многочисленные удары ногами, от чего впоследствии наступила гибель животного, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По решению суда живодер, который выместил на несчастном коте свою злобу, по статье за жестокое обращение с животным оштрафован на 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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