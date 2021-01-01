В Иркутске мороз. Столбик термометра упорно держится у отметки -30 градусов, не желая отступать от нее далеко даже днем, когда синоптики фиксируют - 25. Сибиряки, конечно, люди к холоду привычные, но такой погодке не рады – и прежде всего потому, что она совпала с новогодними каникулами. А в стужу лишний раз нос из дому высовывать совсем не хочется.- 30-градусные морозы в Иркутске продержатся как минимум до 5 января, - заранее через КП-Иркутск предупреждала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – А может, задержатся и на все праздники. Ведь не стоит забывать про рождественские морозы. Все будет зависеть от облачности и от осадков. Чем яснее небо, тем холоднее. Сильного ветра и снега мы не прогнозируем.Однако сегодня, глядя на синоптические карты прогнозов погоды от гидрометцентра России, можно уже рассчитывать на то, что как раз к 7 января холода все же отступят. Предварительный прогноз от гидрометцентра России говорит именно об этом. Арктический антициклон, накрывший Сибирь и постоянно подпитываемый потоками холодного воздуха, к тому времени должен отступить. Если он не «передумает» и не поднажмет, то уже днем 7 января Иркутск ждет -17, а потом и еще несколько дней приятной зимней погоды, после которой, конечно, снова придет стужа. Ведь впереди крещенские холода.