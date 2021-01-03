Новогодняя ночь в полицейском участке на часах примерно два часа ночи 1 января, двое мужчин сидят и пишут объяснительные. На их лицах улыбки. Ночь в отделе полиции для них – это счастье, ведь доставлены сюда они не за нарушения. Наконец-то они в тепле…Грузовик «Вольво» с водителями Александром Холзаковым и Антоном Черепневым из Новосибирска заглох на трассе «Сибирь» в Иркутской области за несколько часов до Нового года. Как стало известно КП-Иркутск, дальнобойщики отвезли детское питание в Иркутск, а на обратном пути у фуры заглох двигатель.- Сломался мотор, - рассказывает дальнобойщик Александр Холзаков. – Ни прогреть машину, ничего. На улице мороз -36..-38… газ в горелке замерз, разжечь ее, чтобы согреться не получалось.Вызвали такси, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта – им был поселок Куйтун, в 15 километрах от места поломки. Прождали три часа, никто и не приехал. Позвонили в службу спасения. К месту был отправлен наряд полиции.- Новый год мы встретили в кабине, мороз пробирал до костей, - рассказывает о новогодних приключения мужчина. - Где-то в час ночи 1 января нас забрали в отдел, написали объяснительные, подсказали нам, как добраться до гостиницы, по счастью, она оказалась через дорогу.Но на этом приключения дальнобойщиков, конечно, не закончились. Машина стояла на трассе. Как забирать? Первого числа ездили, проведывали свою «ласточку», однако, пригнать не получилось – никто с подходящим транспортом не подвернулся.- Вот вам номер, позвоните, он вам поможет пригнать машину, - раздался телефонный звонок. Звонили снова сотрудники МВД.На том конце провода ответил Дмитрий – местный житель. У него нашелся грузовик способный дотянуть большегруз до Куйтуна. 2 числа пригнали «Вольво» на местное СТО.- Дмитрий помог нам абсолютно бесплатно, спасибо! Выручил! - говорит Александр. – «Вольво» сейчас стоит у него на стоянке.Ждут коллег, чтобы поехать домойФура не на ходу, но ремонту подлежит. Делать его будут уже в родном Новосибирске. За мужчинами уже выехала машина от их фирмы, которая заберет их домой. Александр и Антон на двоих за рулем уже больше 20 лет.- Всякое случалось на дороге, и в морозы машины, конечно, ломались, но так Новый год встретили впервые, - улыбаются водители. – Все хорошо, что хорошо кончается! Огромное ему спасибо всем кто нам помог!Пост о беде водителей кто-то даже успел разместить в соцсетях. Когда это произошло и кто его автор, даже сами дальнобойщики не поняли. Им только пришлось успокаивать пользователей Интернета, что с ними все хорошо, так как, судя по комментариям «Ребята, стою рядом с ним, машина закрыта, окна замерзшие, фонариком не просвечиваются, стучу по кабине, тишина полнейшая», «Через час выдвигаемся» большое количество человек ринулись на помощь беднягам.- Когда приехали за машинной на трассу у нас к бамперу пакеты привязаны - там еда, чай, - рассказывают водители. - Трогает такая отзывчивость!Читайте также:Дальнобойщику, неделю жившему на обочине трассы из-за поломки фуры, сибиряки собрали деньги. Водитель, работодатель которого не выплатил ему 316 тысяч рублей, застрял в Бурятии по пути из Магадана (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08