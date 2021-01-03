Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 января сообщает жителям различных районов региона, где ситуация с заболеваемостью все еще стоит остро. Так лидерами на сегодняшний день по числу новых случаев заражения за сутки оказались Иркутск, Слюдянский и Иркутский районы, Ангарск. В областном центре положительные тесты на COVID-19 получили 59 горожан, 24 их оказалось в Иркутском районе, по 23 – в Слюдянском МО и городе нефтехимиков. Всего за сутки в Приангарье коронавирус подтвердился у 264 человек.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 января: чистые территорииВ нескольких районах Иркутской области на сегодняшний день нет новых случаев заражения. Чисты Катангский, Казачинско-Ленский, Качугский, Жигаловский Усть-Удинский, Тулунский, Зиминский, Аларский, Боханский, Усть-Илимский, Осинский районы. Кстати, стоит отметить, что за все время пандемии в этих районах количество зараженных не превысило 200 случаев, а во многих их было даже меньше 100, а где-то 50.Свободными от заразы на 3 января также являются Киренский, Нижнеилимский, Братский, Нижнеудинский, Черемховский районы. Здесь зарегистрировано от 200 до 417 случаев инфицирования, но сегодня новых заболевших – нет. Как нет их в третий день нового года и в Усть-Кутском районе, хотя 2 числа там подтвердился диагноз COVID-19 у 13 человек.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 января: где новые случаи зараженияНовые заболевшие выявлены в более чем 20 территориях Приангарья. Случаи заражения на 3 января выявлены в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Братске, Тулуне, Саянске, Зиме, Свирске, Черемхово, Усолье-Сибирском, Бодайбо. А также в районах – Иркутский, Слюдянский, Ольхонский, Баяндаевский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Нукутский, Заларинский, Куйтунский, Балаганский, Тайшетский, Чунский и Мамско-Чуйский.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 января: смотрим по районамК ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08