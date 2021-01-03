Коронавирус в Иркутске, 3 января. В борьбе в COVID-19 нет ни выходных, ни праздников. Медики продолжают круглосуточно трудиться, спасая жизни и здоровье наших земляков. На сегодняшний день под их присмотром находятся 2747 человек. За сутки на больничные койки попали еще 149 зараженных. Всего же за это время COVID-19 подтвердился еще у 264 заболевших, их тесты оказались положительными.«На 3 января количество подтвержденных случаев инфицирования в регионе – 41590», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.Коронавирус в Иркутске, 3 января: количество жертв пандемии возросло до 1564За предыдущие 24 часа о своей победе над новой коронавирусной инфекцией узнали 171 житель Приангарья. Всего с заразой в области справились уже 36 476 человек. Что не может не радовать. Без сомнения, омрачают ситуацию летальные исходы течения болезни.За сутки еще 14 пациентов скончались, только один из зараженных умер не от COVID-19. Всего с начала пандемии в нашем регионе ее жертвами стали 1564 заболевших: причиной смерти в 1375 случаях стал именно коронавирус, еще 189 были больны еще и другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к их смерти.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 января.Читайте также:Катастрофа Ту-154 под Иркутском 3 января 1994 года: обломки самолета разбросало на 400 метров вокруг. Погибли 125 человек (подробности)Новый год в заглохшей машине при -38: дальнобойщиков в Иркутской области спасли полицейские. Большегруз водителей из Новосибирска сломался, когда возвращались домой (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08