Катастрофа Ту-154 под Иркутском 3 января 1994 года надолго врезалась в память сибиряков. Новогодние праздники… Люди летели к родственникам в Москву… кто-то на отдых… туристы из Германии, Китая, Австрии, Индии, Японии, Франции – в столицу. Всего они - 119 пассажиров и 9 членов экипажа погибли… Самолет рухнул на молочную ферму в 15 км от областного центра, жертвами его крушения стали и люди на земле – умер один работник фермы, еще один получил ранения.Катастрофа Ту-154 под Иркутском 3 января 1994 года: причиныПричиной катастрофы стало разрушение воздушного стартера второго двигателя, не отключившегося после запуска двигателя и продолжавшего работать на высоких оборотах: из него вылетел диск турбины, что привело к множеству повреждений, в отсеке двигателя вспыхнул пожар. Это произошло через 3.5 минуты после взлета. Пилоты приняли решение возвращаться в иркутский аэропорт, но из-за отказа гидросистем лайнер стал неуправляемый и рухнул вниз на скорости более 500 км/ч. Удар был огромной силы: обломки разлетелись на 400 метров вокруг, не удалось идентифицировать останки полсотни человек.Как потом установили следователи, этот двигатель уже отказывал, да и в день авиакатастрофы завести его удалось не с первого раза.Катастрофа Ту-154 под Иркутском 3 января 1994 года: поминальная службаСейчас об ужасной трагедии напоминает незаживающая боль в сердцах родных и крест, установленный на месте крушения недалеко от поселка Мамоны. На нем семь лет назад установили памятную доску со списком всех погибших. После трагедии в поселке появился приход во имя Святителя Софрония, инициатором его стал Владимир Горбатов, который не попал на рейс со своей семьей из-за того, что забыл паспорт. Каждое 3 января там собираются священнослужители, жители поселка, неравнодушные иркутяне и родственники, чтобы помолиться о душах усопших.- В этом году литию на месте катастрофы 3 января впервые проведет митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, - рассказал настоятель прихода во имя Святителя Софрония священник Григорий Гудин. – Сначала архиерей возглавит литургию в приходе – начало 3 января в 09.00, после нее в храме также отслужим панихиду, к 12.00 будем у креста.Читайте также:Самолет рухнул на жилой квартал: 23 года со дня авиакатастрофы в микрорайоне Иркутск-2 (подробности)Жена летчика пропавшего в Бурятии Ан-2: «Верю, что Виталий успешно посадил самолет». С 19 июля о судьбе «кукурузника» и 6 человек ничего неизвестно (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08