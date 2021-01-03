- Помогите, на дороге машину развернуло, и мы угодили в сугроб, выехать не можем, - раздался звонок в дежурной диспетчерской службе Усть-Кута вечером 2 января. – Мы где-то в километрах 50 от города.Как оказалось, в машине в то время были трое - звонивший мужчина, его супруга и друг. Втроем они отправились на охоту, но угодили в метель – шел снег и дул сильный ветер. В какой-то момент автомобиль занесло и он оказалась в сугробе. Вытолкнуть самостоятельно охотники его не смогли. На улице в то время уже стемнело, столбики уличных термометров опустились до -40 градусов.- На помощь попавшим в беду выехали сотрудники патрульно-постовой службы: старшие сержанты полиции Евгений Сорокин и Андрей Башкиров, - рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.Всем вместе им удалось вызволить машину из снежного плена, откапывали лопатами, расчищали дорогу. Чтобы убедиться, что охотники доберутся домой целыми и невредимыми, полицейские ехали в \\"связке\\" с ними до города.- Спасибо, - благодарили застрявшие полицейских. – Страшно представить, что с нами там могло случиться в такой мороз с застрявшей машиной. Вы спасли нам жизни!Читайте также:Новый год в заглохшей машине при -38: дальнобойщиков в Иркутской области спасли полицейские. Большегруз водителей из Новосибирска сломался, когда возвращались домой (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08