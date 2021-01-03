Иркутск с борта МКС фотографируют не так часто, как самое глубокое в мире озеро – Байкал. Поэтому посмотреть на родной город из космоса удается не так часто. И каждый снимок вызывает огромный интерес у горожан: хочется найти свою улицу, рассмотреть с высоты каждый уголок.Такой подарок на Новый год иркутяне получили от космонавта Сергея Кудь-Сверчкова - участника 64 экспедиции на МКС. Он пригласил всех в орбитальное путешествие по городам нашей страны. И одним их первых был как раз зимний Иркутск. Познавательную акцию космонавт запустил у себя в аккаунте Инстаграм в начале года. Он поздравил подписчиков с тем, что все мы «шагнули в 2021 год» и подарил от себя необычный сюрприз.«Я предлагаю вам орбитальное путешествие по новогодней России — ближайшие 10 дней я буду делиться с вами снимками самых разных городов нашей великой страны», - обрадовал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.И обещание свое Сергей исполняет исправно. В списке тех территорий, что уже попали в фотоловушку – Москва, Оренбург, Сочи, Челябинск, Симферополь, Благовещенск и Иркутск. И каждую новую фотографию бортинженер подписывает, сообщая что-то интересное о городе. Вот что Кудь-Сверчков написал о столице Приангарья.«Расположенный в зоне континентального климата, Иркутск отличается коротким теплым летом в сочетании с суровой и снежной зимой и является одним из наиболее развитых и густонаселённых городов не только Сибири, но и всей России!»Также космонавт отметил, что кроме самого города, Иркутск примечателен еще и тем, что является отправной точкой для невероятный приключений – к озеру Байкал или в Восточные Саяны.«Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще!» - подытожил космонавт.Читайте также:Роскосмос опубликовал новые фотографии Байкала из космоса (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08