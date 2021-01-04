Коронавирус в Иркутске, 4 января. За 4 дня нового года диагноз новая коронавирусная инфекция поставлен более тысячи человек – 1065. Конечно, не все они попали на больничные койки, заболевшие с легким течением COVID-19 лечатся амбулаторно – дома. На сегодняшний день под постоянным наблюдением врачей в медицинских учреждениях находятся 2738 пациентов.- За сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 260 человек, - сообщает Оперативный штаб Иркутской области по коронавирусу. – Таким образом, общее число случаев инфицирования на 4 января составило 41 850.Коронавирус в Иркутске, 4 января: выздоровели 36 600 человекЗа минувшие 24 часа инфекцию победили 124 наших земляка, всего с начала пандемии выздороветь получилось у 36 600 пациентов. Увы, есть в статистике заболеваемости и летальные исходы течения болезни. Так, за предыдущие сутки спасти не удалось еще 12 сибиряков: причиной смерти 11 из них стал COVID-19, еще один зараженный имел в анамнезе и другие тяжелые заболевания, из-за которых он умер.Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе COVID-19 унес жизни 1386 человек, еще 190 заразившихся им скончались от иных не связанных с коронавирусом болезней.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 января.Читайте также:Дом режиссера Леонида Гайдая в Иркутске стал памятником. В нем известный сценарист провел свои детские годы и позже приезжал погостить (фото)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08