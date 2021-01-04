Сколько раз стилист Сергей Зверей приезжал на Байкал, в Иркутскую область, в знаменитый курортный поселок Аршан, в Тункинскую долину, а до Улан-Удэ – столицы Бурятии добрался впервые. А какими деликатесами его встречали! Директор республиканского цирка Наталия Борисова угостила шоумена знаменитым национальным блюдом – замороженным арбином (конский жир с печенью). Видео с необычным для него застольем Сергей Зверев поделился со своими подписчиками в Инстаграм.- Как красиво! – поразила подача блюда певца. Арбин вынесли на ледяной глыбе и перед тем, как пригласить попробовать угощение, обдали его азотом. И тут же провели мастер-класс для короля гламура.- К арбину подают томатное варенье, оно как горлодер, готовится из свежих томатов, - пояснила Наталия Борисова.Также к конскому жиру подают перец и брусничную соль – это перетертая брусника с солью. Надо положить по небольшой ложечке и того, и другого на тарелку.- Макаете вот так в приправы, выпиваете брусничной настойки, она легкая и сразу закусываете, - поделилась секретами процесса вкушения арбина улан-удэнка.СПРАВКА «КП»Арбин с печенью: для тех, кто хочет повторитьРецепт традиционного бурятского блюдаИнгредиенты:- арбин – конский жир;- конская печень;- лук.Это три обязательных продукта для приготовления блюда. Из приправ можно взять обычную соль и простой черный перец. Соотношения жира и печени может быть различным 20:80, 30:70 или даже 50:50. Пока не попробуешь, не узнаете, какое идеально для вас. Самый простой вариант, доступный для «поваров» любого уровня просто порезать жир, печень – средней степени заморозки, чтобы зубы не сводило. Солите. Все, можно кушать.Можно порезать прямоугольниками или треугольниками свежую печень, положить сверху жир и отправить прямо на тарелке в морозилку – ледяная тарелка заменит глыбу льда. Как мороз прихватит продукты, достаете, перчите, солите, наслаждаетесь.Читайте также:Звезда в восторге: король гламура Сергей Зверев в Сибири нашел брата, встретил Новый год и примерил бурятский национальный костюм (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08