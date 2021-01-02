Кто куда, а Сергей Зверев – в Сибирь, на малую Родину. Здесь в этом году он уже отмечал день рождения – 19 июля - лакомился свежей ягодой в поселке Кутулик на берегу Байкала. И видимо так певцу понравилось, что и Новый год решил встретить здесь – оценить прелести всесезонно, так сказать.- С Новым годом, страна! С Новым годом, люди! – Желаю всем здоровья крепкого сибирского, счастья, любви, успехов во всем, - поздравил поклонников в своем аккаунте в Инстаграм стилист, шоумен Сергей Зверев. – Я сейчас в Сибири – звезда в восторге! Всех люблю!Летний отдых стал для поклонников звезды сродни документальному сериалу с любимцем в главной роли - подписчики его аккаунта с замиранием сердца ждали каждой новой «серии» – вот Сергей в душе, вот отдыхает в своем номере, вот принимает ванну, причем, не снимая короны. Новогодний приезд не стал исключением – посетил больше мест, показал больше интересных событий. Снова новые и интересные сторис радуют поклонников: суперзвезда побывал на открытии бассейна, клуба, принял радоновую ванну с гидромассажем, естественно, снова в короне, пообщался со школьниками и малышами.- У меня в детстве был костюм звездочета: блестяшки от кофет вырезали в форме звезд, приклеили на одежду, вот и был звездочет. Еще и за братом его донашивал, - поделился воспоминаниями в одной из сторис суперзвезда Сергей Зверев.Упорный труд помог достичь мировых высот, и теперь стилист Сергей Зверев щеголяет по Бурятии в дэгеле - шикарном национальном костюме. Даже временно сменил корону (у суперзвезды их полмиллиона) на колоритный головной убор с золотым драконом. С каждым приездом певец открывается все больше для своих фанатов. В это его приезд стал известен один интересный факт: брат Зверева – лама в дацане.- Ламой в дацане «Бурхан Баабай» служит троюродный брат Сергея Зверева, - написала на своей странице в соцсетях пресс-секретарь Тункинской администрации Дора Хамаганова. – Их бабушки - родные сестры.Сам же Зверев в Бурятии успел посетить историко-этнографический музей Хойто-Гола и принять участие в обряде почитания богов и местных духов «белой пищей».- Оказалось, что Сергей Анатольевич прекрасно знает, как по бурятским традициям, делается брызгание молоком – «дээжэ ургэ эгээ», - отметила Хамаганова.Этим король гламура вызвал восторг у пользователей сетей: «Молодец, Сергей Зверев, корни помнит».Читайте также:Суперзвезда Сергей Зверев захотел баллотироваться в Госдуму. Стать политиком короля гламура просят его поклонники (подробности)Сергей Зверев отмечает 57-летие на Байкале: «Сам себе завидую!». Ест клубнику с малиной, вдыхает свежий байкальский воздух и мечтает о настоящей русской бане (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08