Суперзвезда Сергей Зверев захотел баллотироваться в Госдуму Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возможно, вскоре суперзвезда отечественно шоу-бизнеса, король гламура Сергей Зверев сменит стразы, и яркие наряды с коронами на строгий классический костюм, а обувь на высокой платформе на обычные туфли. Все дело в том, что знаменитый стилист всерьез задумался о карьере политика. А именно о том, чтобы баллотироваться в Госдуму от родной Бурятии. Об этом суперстар сообщил на своей страничке в соцсети. По словам Сергея Зверева, уйти с головой и короной на ней в политику, его просят подписчики.

- Директ в соцсетях завален с предложениями стать депутатом Госдумы от Бурятии, - говорит Сергей Зверев в своем видео. - Это пишут обычные люди. Я обратил внимание, что пишут не только люди из Бурятии, люди пишут со всей России. Есть такие же пожелания со всех концов света, что «вам пора баллотироваться в Госдуму». Ну, конечно, я стал задумываться.

Возможно, в таких ярких нарядах Сергея Зверева мы вскоре не увидим. В таком ярком образе, он вряд-ли захочет заходить в Госдуму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, одни выборы суперстар уже выиграл. Пусть и шуточные. Неделю назад, в бурятских соцсетях устроили опрос среди местных жителей, задав им вопрос: кого бы они выбрали депутатом Госдумы от Бурятии? Так вот, король гламура набрал в этом неофициальном голосовании 82%. Для сравнения, действующий депутат Госдумы Николай Будуев довольствовался только 14%, еще один депутат Алдар Дамдинов – 4%. Судя по такой статистике электорат у суперзвезды, которая из без политики постоянно находится в состоянии шока, действительно есть. По крайней мере, в соцсетях.

К слову, Сергей Зверев уже доказывал, что способен вывести любую громкую тему на мировой уровень. Все еще помнят одиночный пикет короля гламура у стен Кремля в защиту Байкала. Тогда он боролся против строительства завода в Култуке, на котором бы производили байкальскую воду. Строительство завода, кстати, вскоре прекратили. Хотя и по настоянию властей и прокуратуры. А сам Сергей Зверев был оштрафован по решению суда за нарушение буквы закона.

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