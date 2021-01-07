В Бурятии ввели новую меру для защиты от коронавируса. Теперь все, кто прилетает в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска должны в обязательном порядке сдавать тест на COVID-19. Такие изменения внесены в указ главы республики по коронавирусу.- На данных территориях на сегодня регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции, - объяснили причины решения в правительстве Бурятии.Требование касается всех: и россиян, и иностранцев, и тех, у кого нет гражданства. Власти успокаивают, что платить за обязательную сдачу анализов на COVID-19 не придется, это бесплатно. Медики будут делать тест на дому.Пока обязательная сдача анализов на коронавирус для прилетевших в Бурятию из этих четырех городов введена до 20 января. Продлять ли меру, решат позже.Добавим, что с начала пандемии в республике зарегистрировано больше 26 случаев заражения COVID-19. В декабре в Бурятии из-за инфекции вводился повторный локдаун.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус не уйдет, а дистант будет вечным: что ждет нас в 2021 годуЭксперты рассказали о том, каким сложится второй год всемирной пандемии (подробности)Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: Коронавирус у нас под контролем. Надеюсь, и сам скоро встать на ногиОбозреватель KP.RU Александр Гамов позвонил в читинскую больницу, куда срочно положили главу региона (подробности)Врач-психиатр Олег Зайцев о коронавирусе: Ситуация исправится. Вакцины изобретены и медики научились хорошо лечитьИзвестный в Европе ученый, доктор медицинских наук, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» (подробности)