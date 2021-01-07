Рождественское чудо, не иначе. В горах Аршана спасли двух туристов из Ангарска, которые едва не погибли там в 30-градусный мороз…Итак, обо всем по порядку. В праздничные каникулы четверо друзей из Иркутской области решили съездить в Бурятию, в поселок Аршан. Но не стали отсиживаться там в теплых домиках и кафе, а пошли в поход в горы. Пейзажи там удивительные, воздух чистый, повсюду снег, - словом, не прогулка, а одно удовольствие.Но активный отдых обернулся бедой. В назначенный час в поселок вернулись только двое мужчин, которые покоряли пик «Трехглавая». А их приятели, отправившиеся на другую вершину, так и не спустились обратно. Туристы забили тревогу. На поиске пропавших в горы отправились спасатели.- Их друзья были обнаружены на пике «Братчанка», - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. - Они провели на там две ночи при температуре -30 градусов.Туристы, скорее всего, заблудились и не смогли найти путь обратно. Один из них за это время сильно обморозил лицо, руки и ноги. Шутка ли, ночевать под открытым небом в такой мороз! К тому же, в горах обычно дует леденящий ветер.Чтобы оказать пострадавшему первую медпомощь, спасатели подыскали поблизости зимовье.- Начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин говорит, что изначально 51-летний мужчина с обморожениями мог передвигаться самостоятельно, но вскоре его понесли, - добавляют в агентстве ГО и ЧС. - Сейчас пострадавший находится в больнице Кырена в Тункинском районе. Второй, 45-летний мужчина, в удовлетворительном состоянии.Спасатели напоминают, что перед походом нужно регистрировать свой турмаршрут на сайте МЧС - так в случае ЧП помощь придет быстрее.Ну а пострадавшему туристу предстоит лечение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасатели эвакуировали троих рыбаков, застрявших на автомобиле в лесу в Братском районеПутешественники провели в лесу всю ночь, и только под утро дозвонились до экстренных служб (подробности)