Сход лавины, которая ночью с 8 на 9 января накрыла туристов, мирно спящих в домиках под горнолыжным склоном у горы Отдельной неподалеку от Норильска, потряс многих. И не только потому, что под грудой снега, как сейчас уже известно, погибла семья местного бизнесмена, а за жизнь оставшегося круглым сиротой 15-летнего подростка борются врачи. «Они же даже не поднимались вверх, как же так?!», - люди испуганы. Никому из обычных людей не приходит в голову мысль, что смертельная ловушка может ожидать и тех, кто находится просто рядом с вершиной. Поэтому жители северного города и поставили свои дачи вплотную к канатке…. Двухэтажное основательное здание базы удар выдержало, домики рядом просто снесло.- Я не знаю, какова конфигурация горы Отдельная, но, скорее всего, домики стояли в лавиноопасной зоне, а снега было достаточно много, видимо, - рассказал КП-Иркутск руководитель иркутской секции альпинизма Дмитрий Жданов. – В этом вопросе еще будут, конечно, детально разбираться. Но в альпинизме считается, что любой склон, на котором лежит снег, является опасным. И то, что всегда его было мало, не гарантирует от того, что однажды его выпадет много. И могут сойтись воедино условия, которые приводят к спуску лавины. Первое –это очень большое количество осадков за очень короткое время. Важно и какая крутизна склона, и на какую поверхность падает свежий снег…. Разнообразие лавин очень большое. У нас домики в том же Байкальске тоже стоят неподалеку от склона. Но на самой горе работает ратрак, который утрамбовывает этот снег и укатывает его в хороший слой, который сам по себе не сползет. А перед домиками есть длинный пологий выкат - около 150 метров! То есть – рядом, но не вплотную, и с соблюдением всех правил безопасности. А количество снега, которое может выпасть на этих склонах, не очень велико. Для лавины мало. Но дело не только в этом, а и в рельефе самой горы с этой стороны. Она в буераках, там есть деревья. По такому рельефу лавины не сорвутся, они «закреплены» снегом в естественных углублениях. Что касается горы в Листвянке, то там, как и на всем западном побережье Байкала, осадков мало.Единственное место поблизости от Иркутска, где лавины сходят, и причем, ежегодно, забирая с собой и человеческие жизни – это Мамай. Туристическая Мекка Прибайкалья для фрирайдеров и любителей горных лыж. По статистике, которую приводят сами экстремалы, на горе под лавинами за последние 10 лет погибло около 10 человек и очень многие получили травмы. В большинстве случаев –из-за нарушений правил безопасности.- Лавина в горах может сойти всегда, это надо помнить, - рассказывает президент Федерации экстремальных видов спорта Бурятии Сергей Климов. – Поэтому надо соблюдать необходимые правила. Если решили покататься – идти только с опытными людьми. И ни в коем случае не одному, мало ли что может произойти, напарник подстрахует! Конечно, предварительно необходимо тщательно изучить район катания, посмотреть карту лавиноопасности, уточнить прогноз погоды. Во всех наших пабликах мы публикуем оперативную информацию о том, где с этой точки зрения конкретно сейчас не стоит появляться. Район достаточно большой, и ситуация везде разная. Отойди в сторонку – скатишься соседнее ущелье и будешь оттуда выбираться очень долго. Пешеходным туристам в этом смысле легче, потому что они пользуются хожеными тропами, поднимаются и спускаются по одной и той же линии. Но и они могут попасть в непогоду, потерять ориентир, в конце концов – подвернуть ногу. Поэтому в рюкзаке должен быть определенный «спаснабор»: теплые вещи, термос, немного еды, спички, запасные рукавички, мобильник, аптечка, фонарь. Это у каждого. Но кроме этого, еще лавинное снаряжение – щуп, лопата, рюкзак, рация, датчик – бипер, шлем. У главного в группе должен быть опыт «чтения» рельефа –это лучшая страховка. Вот я сейчас стою на горе Кедровой – и есть тут склоны, куда сейчас ездить категорически нельзя. А они рядом. На одном вы получите удовольствие, на другом - лучшем случае травму. А еще может и снег сойти. И тогда все.И, конечно, предупреждают профессионалы - всегда интересуйтесь погодой. Плохой прогноз – повод вообще отказаться от катания. Для Мамая критичный месяц – март, когда снег начинает таять и опасность резко возрастает.