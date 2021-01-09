Слухи о том, что Сергей Зверев намерен попробовать себя в качестве депутата, ходили в Бурятии давно. В прошедшие годы суперзвезда и стилист стал частым гостем на Байкале – и в Иркутской области, на родине - в поселке Култук под Слюдянкой, и в Бурятии, с которой его также многое связывает. Боролся за чистоту берегов озера, лично убирал мусор. Добивался прекращения строительства завода по выпуску воды в бутылках – это в Култуке. Причем, по собственному признанию, сделал это даже в ущерб себе – ради того, чтобы лишний раз слетать в Иркутск, отказался от новогодних корпоративов. И тогда же заявил, что намерен расстаться с шоу-бизнесом и пойти в политику - если \\"люди об этом попросят\\". Похоже, что уже попросили.Став экологическим активистом, суперзвезда на этом не остановился. Он собирает деньги на восстановление храма в родном селе своего отца в селе Гужиры в Бурятии. Попробовал, благодаря собственной популярности, вывести на новый уровень курортные местечки – Аршан и Нилову пустынь. Надо сказать, источники здесь действительно целебные, признаются официальной медициной, а местные здравницы существуют уже больше 200 лет. Но ценятся в основном своими – главный турист едет из Иркутска, тем более, что отсюда и ближе, чем из Улан-Удэ. Побывав здесь на отдыхе, Сергей Зверев призвал подлечиться и армию своих поклонниц. Может, и рванут. Поддержал в голосовании местные туристические направления. Это ли помогло или другое, но они оказались в числе первых во всероссийском голосовании, а значит, будут развиваться. Потом он организовал почитательниц на голосование за бурятские бузы ( это вкусное мясное блюдо, напоминает манты).В этот раз, отдыхая в Ниловой пустыни, Сергей Зверев нашел своего троюродного брата – ламу местного дацана. Побывал в селе старообрядцев – Тарбагатае, поинтересовался их бытом. Встретился с главой буддистов России Пандито Хамбо-Ламой Дамба Аюшеевым, с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом.- Надо идти в депутаты. Уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть. Поэтому, чтобы был мощный толчок местных ( политиков – уточняет местный телеканал АТБ). Их надо взбодрить хорошо, чтобы им было непросто. Чтобы у них была переоценка, чтобы они подумали. Надо вообще-то отчитаться за те пять лет, которые прошли. А если отчитаюсь я за пять лет, то у вас мозг вскроется, что сделал я, и чего добился я. И мне не стыдно, что я суперзвезда, икона стиля, легенда моды, - именно эту цитату из беседы выложил Сергей Зверев в своем аккаунте.Интервью местному телеканалу Сергей Зверев давал в бурятском национальном костюме, который предпочитает теперь всему остальному облачению. Впрочем, со знаменитой короной суперзвезда, уже начав сбор пожеланий для думцев от жителей республики, тоже не расстается.