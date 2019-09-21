Звезда в теме: стилист Сергей Зверев - лучший социальный блогер 2019

О своей победе и получении признания в номинации Лучший Социальный Блогер 2019 на премии Best Blogger Awards 2019 суперзвезда и Король гламура сообщил лично, в своем Инстаграме. Сергей Зверев поблагодарил за поддержку и всех своих читателей и почитателей.

- Благодарю всех вас, это наша общая Победа и ваша заслуга, - написал Сергей Зверев. -Это вы оперативно присылали мне информацию о беспределе, о всех чрезвычайных и опасных ситуациях с озером Байкал, о пожарах в Сибири, о вырубке российского леса, и о других социально значимых несправедливых событиях!!!

Надо сказать, что, хотя победу стилиста и суперзвезды в этой номинации, кто-то и может попытаться оспорить, шел к ней Сергей Зверев честно. Протестуя против строительства китайского завода по упаковке байкальской воды в Култуке, он не только стоял в короне на Красной площади с плакатом. Это позже признали одиночным пикетом и выписали ему в суде штраф -15 тысяч рублей. Строительство завода, кстати, вскоре прекратили. Хотя и по настоянию властей и прокуратуры.

Летом Сергей Зверев отправился на Байкал, в Култук, на свою малую родину, лично. И еще в аэропорту выложил в свой Инстаграм ролик с вопросами - "Что осветить?!!" Предложений набралось масса. От горящих лесов на севере Иркутской области до мусора на берегах Байкала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708505" frameborder="0"></iframe> Звезда против: за что судили Сергея Зверева.Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала. Звезда снова в шоке...

Суперзвезда побывал в Култуке и увидел, что строительство завода предприниматели из Поднебесной свернули, а вот изрытую тяжелой техникой землю в порядок не привели. Зафиксировал сей факт.

За протесты на Красной площади против строительства завода суперзвезду наказали.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А вот что касается мусора на берегу озера, тут надо засучивать рукава и работать. Своим примером показывая туристам, что, если даже Король Гламура сачком вытаскивает мусор со дна и убирает берег, не боясь запачкать руки, то им-то разве не стыдно бросать все как есть? Да, звезда в шоке, но что из того? Шоумен отставил подальше свой плакат и без всякой короны на голове начал уборку.

-Приехал немного поработать на Байкале, - заявил он. -Что тут только не плавает ( и показал свой пластиковый "улов"). Конечно, волонтеров мало. Но дело не в волонтерах. Дело в самих нас. Разве можно так мусорить? Все в воду, все в Байкал!

В другом месте озера он увидел, как цветет и размножается водоросль спирогира, гигантское количество которой тоже следствие недосмотра людей. Это возмутило Зверева. С другой стороны, мало ли что кого возмущает. За что - спасибо! Кроме того, он начал реальный сбор средств на строительство храма в деревне, которую также считает своей родиной.

Уехав с Байкала он призывал всех звезд обратить внимание на все увеличивающиеся пожары в Сибири. Да, тушение огня в труднодоступной тайге не всегда реально и необходимо. Но от дыма, накрывавшего города на недели, задыхались жители сел и городов. Со смогом справились, хотя сами пожары в тайге потухли, конечно,только с наступлением дождей.

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