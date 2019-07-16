Звезда в шоке: Сергей Зверев на Байкале сачком убирал мусор

Похоже, что суперзвезда Сергей Зверев на полном серьезе решил соответствовать своему лозунгу #Спаси Байкал. Мусор на берегах озера оставили туристы. Звезда в шоке, что из того? Но тут шоумен отставил подальше свой плакат и без всякой короны на голове начал уборку. Да, в спортивной форме, с сачком в руках. Как простой смертный!

-Приехал немного поработать на Байкале, - заявил он. -Что тут только не плавает ( и показал свой пластиковый "улов"). Конечно, волонтеров мало. Но дело не в волонтерах. Дело в самих нас. Разве можно так мусорить? Все в воду, все в Байкал!

zverevsuperstar Сергей Зверев сачком почистил Байкал от мусора

Выловленное звездный волонтерский десант грузил в мешки и - на мусорку. Сколько убрали, неизвестно. Но в любом случае Сергею Звереву стоит быть благодарным. Звезда в шоке, это так. Но еще и в деле. Во всяком случае, в начале время поездки на озеро он попросил подписчиков своего Инстаграма назвать темы, которые необходимо осветить. И занялся активным блогерством.

Сергей Зверев попенял на то, что до сих пор полностью не решены все проблемы, возникшие после закрытия БЦБК. Потом постоял на том месте, где велось строительство завода по розливу воды в его родном Култуке. Именно после истории со строительством этого завода, когда он, протестуя, стоял на Красной площади с плакатом, а потом получил за это штраф, суперзвезда решил, что останавливаться не будет. И перешел от слов и заявлений к действиям.

Начал реальный сбор средств на строительство храма в деревне, которую также считает своей родиной. А после поехал на озеро, увидел берега с водорослью спирогирой, которая чрезмерно размножилась. Это его возмутило. Но еще больше его возмутило гигантское количество мусора на местах, где массово отдыхают туристы. Ну, казалось бы, возмутило да возмутило. А нет. Звезда в шоке, но в стороне не остался. За что - спасибо!