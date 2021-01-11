Коронавирус в Иркутске, 11 января. COVID-19 в Приангарье немного сбавил обороты, вот уже девять дней в регионе ежесуточный прирост не превышал 268 случаев заражения. Сегодня, 11 числа, диагноз подтвердился еще у 263 человек. Госпитализация за сутки потребовалась 57 заболевшим.На сегодняшний день, по данным Оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области, в больницах Приангарья под постоянным наблюдением медиков находятся 2678 пациентов. Дома с легким течением болезни лечатся 7438 наших земляков. В общей сложности лечатся от COVID-19 в регионе 10116 человек.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 января: болезнь победили более 37 800 заразившихсяВ общей сложности COVID-19 в регионе был обнаружен уже 43 694 раза. Именно столько жителей и гостей Приангарья заболели с начала пандемии. Не может не радовать, что большинство из них - 37 818 (плюс 178 за сутки) уже с инфекцией справились.Омрачают статистику летальные исходы. На 11 января в Иркутской области умерло уже 1659 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией: из них 1467 скончались от COVID-19, еще 192 пациента имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причины их смерти.Читайте также:ПЦР-лаборатория откроется в Усольской городской больнице в январе. Там будут делать анализы на коронавирус (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08