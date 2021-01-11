Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 января обновляется ежедневно, так как ситуация с заболеваемостью меняется постоянно. Сегодня стоит обеспокоиться жителям Иркутска, вот уже несколько дней количество случаев заражения в областном центре растет: 9 января было 75 заболевших, 10 – 83, сегодня, 11 числа, Оперативный штаб сообщает и вовсе о 86 положительных тестах в столице Приангарья.Вторым по количеству случаев заражения сегодня стал Усть-Кутский район – там +51.Всего за сутки в регионе диагноз COVID-19 был лабораторно подтвержден еще у 263 человек. Общее число случаев заражения уже 43 694. Болеют на сегодняшний день в регионе коронавирусом более 10 000 жителей.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 января: где еще много новых заболевшихРастет последние два дня и число случаев заболевания в Иркутской районе - вчера – 15, сегодня – уже 36 зараженных за сутки. В городе Усолье-Сибирское плюс 20 заболевших, хотя накануне новых случаев заражения и вовсе не было. По 11 зараженных прибавилось в Ангарске и в Усольком районе. Тут стоит отметить, что в городе нефтехимиков отмечается снижение, ведь 9 числа там было 33 заболевших, вчера +33. Растет заболеваемость в Чунском районе – 12 заболевших против вчерашних восьми.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 января: расслабляться не стоитСегодня также зафиксировано 20 положительных тестов в Слюдянском районе, 6 в Брастке, по 4 в Усть-Илимске и Тайшетском районе, по 1 – в Череховском и Шелеховском.Помните, что лучшая защита от болезни – это соблюдение санитарных норм, установленных во время пандемии: ношение масок, пользование антисептиками, соблюдение социальной дистанции и избегание мест массового скопления людей.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 января: смотрим ситуацию с заболеваемостью в районахК ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08