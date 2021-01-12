Температура под 38, сильная одышка и затрудненное дыхание. Такие симптомы, сильно напоминающие коронавирус, жительница Иркутска Оксана Иванова (фамилия изменена, прим. Ред.) почувствовала два месяца назад, когда находилась на 8 месяце беременности. Женщина ждала третьего малыша и во всю готовилась к родам. Три дня будущая мама пыталась лечиться сама, а когда состояние так и не улучшилось, обратилась к врачам. Результат теста, как и ожидалось, показал положительный результат на COVID-19. Но, и это оказалось не самым страшным.- При обследовании Оксаны, выяснилось, что у нее поражено почти 100% легких, - рассказывает «КП»-«Иркутск» заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 Иркутского перинатального центра Галина Шкандрий. – Из-за этого страдала не только она, но и ребенок, который не получал достаточно кислорода. Чтобы спасти мать и малыша, мы приняли решение делать кесарево сечение.Роды прошли успешно. У Оксаны родилась здоровая дочка. Вот только на руках матери кроха, сразу после появления на свет, побывать не успела. Малышку сразу направили в Ивано-Матренинскую больницу. Дело в том, что Оксане после родов стало хуже. Молодую маму пришлось переводить в реанимацию и подключать к аппарату ИВЛ.- Случай был очень тяжелый, - продолжает Галина Шкандрий. – Почти со 100% поражением легких выжить крайне сложно. Мы обсуждали с коллегами эту ситуацию. Мало кто верил, что нам удастся спасти женщину. Состояние Оксаны постепенно только ухудшалось.В реанимации Оксана пролежала больше двух месяцев, а если точнее 51 день (!). Иногда молодую маму выводили из медикаментозного сна. В эти минуты врачи показывали ей фото и видео новорожденной дочери. Медики признаются, что хотя надежды на спасение было мало, сама Оксана сохраняла оптимистичный настрой.- Ей помогла выбраться как помощь наших врачей, так и ее оптимизм, - считает Галина Шкандрий. – Оксане очень хотелось жить. Хотелось увидеть старших двух детей и малышку. Она сама постоянно повторяла нам: «Я выберусь, я буду жить, чтобы вновь увидеть своих детей».И многодетной маме это удалось. На днях Оксану выписали из больницы. Впервые за два месяца она сумела взять на руки свою младшенькую дочурку. А еще увидеть своих спасителей - врачей. Ведь раньше они общались с ней только в защитных костюмах и масках.- Нахожусь дома первый день, и времени совсем нет, - отвечает на наш звонок Оксана. – Каждую секунду уделяю своим детям. И сил пока немного.Это и понятно. О полном выздоровлении говорить пока очень рано. По словам врачей, которые ранее никогда не сталкивались с подобным исцелением, женщине предстоит длительная реабилитация.- Ей нужно будет заново учиться жить без кислородного аппарата, - заключает Галина Шкандрий. – Потребуется санаторно-курортное лечение и многое другое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ101-летняя сибирячка, не зная о существовании коронавируса, переболела и победила его (Подробности)«Она даже давала советы врачу!»: в Екатеринбурге от коронавируса вылечили 104-летнюю бабушку (Подробности)