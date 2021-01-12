Следователи Бурятии подключились к выяснению всех деталей жуткой истории, в которой оказалась 13-летняя девочка из Заиграевского района. 21 ноября 2020 года школьницу госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в истощенном состоянии. На ребенке практически в прямом смысле висели кожа и кости. Взвесив ее в больнице, врачи пришли в ужас. Девочка весила всего 14 килограммов.Медики сообщили об этом случае в следственный комитет и в прокуратуру. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи уже узнали некоторые подробности. Оказалось, что истощенная школьница живет в одном из сел вместе с матерью, которая одна воспитывает троих маленьких ребятишек. На учете в опеке и полиции семья не состояла. Кстати, женщина уже объяснила жуткое состояние своей дочери.- Она рассказала, что истощение ребенка наступило из-за общего заболевания, связанного с родовой травмой, - рассказывают «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – При этом, чтобы вылечить дочку, в больницу женщина не обращалась. До тех пор, пока той совсем не стало плохо.Так это или нет, следователям еще предстоит проверить. В этом должна помочь комплексная судебно-медицинская экспертиза, после которой станет ясно, почему у девочки наступило истощение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Выжить, чтобы вновь увидеть детей»: врачи спасли больную коронавирусом роженицу, у которой было поражено почти 100% легких (Подробности)