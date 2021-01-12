Трагедия накануне произошла в одной из семей, проживающей в Баргузинском районе Бурятии. Глава семьи начал избивать супругу, кормящую в тот момент грудного ребенка. В доме также находился второй ребенок – 14-летний сын женщины, которому мужчина приходился отчимом. Как стало известно КП-Иркутск, подросток вступился за мать и нанес удар, ставший причиной смерти взрослого. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Подробностями этого трагического случая поделился пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев, он же отметил, что Алексей Цыденов поручил детально разобраться в случившемся уполномоченному по правам ребенка в республике.«Наталья Ганькина должна совместно с правоохранительными органами рассмотреть риски, которым подвергалась мать и младенец, сам подросток», - сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев. – «И объективно подойти к оценке действий подростка, защищавшего мать, с учетом всех обстоятельств».Читайте также:\\"Таня начала ненадолго садиться\\": родные рассказали о состоянии девушки из Улан-Удэ, которую растерзала свора собак. Девушка проходит лечение в московском Институте хирургии им. Вишневского (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08