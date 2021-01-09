Здоровьем 20-летней девушки из Улан-Удэ, на которую напала и буквально растерзала свора бродячих псов в пригороде столицы Бурятии, интересуются тысячи неравнодушных людей. Спасением Тани, жизнь которой разделилась на до и после ранним утром 23 декабря, сейчас заняты лучшие врачи страны. Как только это стало возможно, и медики одобрили перелет, ее увезли в Москву, в знаменитый Институт хирургии им. Вишневского. Для этого из столицы вылетал десант медиков, правительство республики выделило более 5 миллионов, а борьбу за жизнь пострадавшей взяли под личный контроль и глава Бурятии Алексей Цыденов, и руководитель российского минздрава Михаил Мурашко. Когда самолет поднимался в небо, родные плакали и молились - только бы ее спасли!Первые сообщения были не очень обнадеживающими, но потом молодой организм и интенсивное лечение сказали свое слово. И вот...\\" Прошло 19 дней! С помощью специальных удерживающих приспособлений Таня ненадолго садится! Пусть это больно, но так нужно, чтобы мышцы начали \\"работать\\". Маленький, но прогресс! Мы радуемся каждому достижению!\\" - сообщили ее родные в аккаунте в Инстаграме.\\"КП\\"-Иркутск связалась с матерью Тани, Ларисой Николаевной. Она только что отметила 55-летний юбилей. Ну как отметила? Совсем не так, как планировали в конце года. Очень тихо, среди своих, в мучительных думах о дочери.-Мы звоним в Институт Вишневского каждый день, узнаем, как наша девочка, - говорит Лариса Николаевна. -Вот узнали, что ей удается садиться, пусть и ненадолго. Ей очень и очень больно, хотя врачи и делают все возможное. Но двигаться надо. И она сможет...Родные Тани надеются на то, что сила характера и молодость самой девушки поможет врачам в борьбе за ее жизнь. Сами доктора пока не дают никаких определенных прогнозов насчет того, когда ее состояние стабилизируется и можно будет браться за работу пластическим хирургам и буквально реконструировать ей лицо. Доктора разных специальностей работают поэтапно, в больнице ей предстоит провести еще не один месяц.Здоровья Тане и терпения ее семье. Напомним страшные обстоятельства трагедии, которая разыгралась в садоводстве Весна под Улан-Удэ - для того, чтобы было понятно, что пришлось пережить девушке. Утром она спешила в поликлинику. Но не успела отойти от своей калитки и на сто метров, как на нее набросились бродячие собаки. Стая - около десятка голодных и злых псов, и отбиться от нее шансов не было. Загрызли бы насмерть, но из дома напротив выскочила соседка, на шум и крики стали выходить и другие люди. Псы бросили растерзанную жертву, а жители вызвали врачей.- Раны у Тани страшные, - рассказывала \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" тетя девушки Альбина. - Лица практически нет… Все тело искусано. Все перевязки делают под наркозом, настолько больно.Сейчас главное - чтобы молодой здоровый организм девушки справился. Со всем остальным помогут лучшие доктора страны. Понятно, что после выздоровления девушке понадобится целая серия пластических операций, на которые сейчас собирают деньги ее родные. Но в клиниках Москвы помогут и с этим.Ну а что же со стаей голодных псов? Пострадала не только Таня. После того, как едва не загрызли девушку, они набросились на 9-летнего мальчика. Тому повезло - рядом были люди...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтая бродячих собак растерзала 20-летнюю девушку в Бурятии (Подробности)Бродячие собаки напали на 8-летнюю школьницу в Улан-Удэ (Подробности)Сибирячка собирала деньги на похороны своего живого ребенка (Подробности)КОНКРЕТНОКак помочь покусанной девушкеРеквизиты матери пострадавшей смотрите по ссылке здесь