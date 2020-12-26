Весь день накануне, 25 декабря, семья 20-летней жительницы Улан-Удэ Татьяны, на которую напала и едва не загрызла насмерть свора бродячих собак, провела в республиканской больнице. Им разрешили заглянуть в реанимацию, где врачи уже трое суток борются за жизнь девушки. И сообщили, что в Бурятию летят медики из Москвы. Напомним обстоятельства трагедии. Утром 23 декабря 20-летняя жительница пригородного садоводства спешила в поликлинику, на прием к стоматологу. Но не успела отойти от своей калитки и на сто метров, как на нее набросились бродячие собаки. Стая была большой - около десятка голодных и злых псов, и отбиться от нее шансов не было. Загрызли бы насмерть, но из дома напротив выскочила и стала бить палкой по забору соседка, на шум и крики начали выходить люди. Псы бросили растерзанную жертву, а жители занесли Таню в дом и вызвали врачей.- Раны у Тани страшные, - говорит \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" тетя девушки Альбина. - Лица практически нет… Все тело искусано. Все перевязки делают под наркозом, настолько больно. Из-за большой кровопотери необходимо переливание крови, мы сейчас обратились, чтобы люди, у кого первая положительная группа, сдали ее на Станцию переливания крови. Это необходимо для спасения нашей девочки.Врачи борются за жизнь и здоровье Тани. Накануне, 25 декабря, состоялись консультации со специалистами Института хирургии им. А.В Вишневского, в них принял участие академик РАН, главный хирург страны Амиран Ревишвили. А 26 декабря в Бурятию прилетает хирург и реаниматолог из этого института.-Специалисты прилетают для оказания полноценной консультации на месте и определения дальнейших тактик и сроков эвакуации пациентки в Москву, - сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии. - Отметим, что НМИЦ Хирургии им. А.В Вишневского готов принять девушку и провести дальнейшее лечение. Также содействие готов оказать и Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.Как только это будет возможно, состоится перелет. На специальный борт для спасения Тани из бюджета региона выделяют 5, 5 миллионов рублей.-Да, нам сказали, что как только состояние девочки будет это позволять, ее увезут в Москву, - продолжает Альбина. - Самой ситуацией занимается глава республики Алексей Цыденов и министр здравоохранения Евгения Лудупова.Ситуацию контролируют и из столицы. За лечением Тани лично следит министр здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Так что, главное - чтобы молодой здоровый организм девушки справился. Со всем остальным помогут лучшие доктора страны. Понятно, что после выздоровления девушке понадобится целая серия пластических операций, на которые сейчас собирают деньги ее родные. Но в клиниках Москвы помогут и с этим.Ну а что же со стаей голодных псов? На их счету - не только Таня. После того, как едва не загрызли девушку, они набросились на 9-летнего мальчика. Тому повезло - рядом были люди, и много. Они отогнали псов, ребенок убежал, ему назначено амбулаторное лечение. Одну из собак отловили сразу же - она напала и на сотрудника полиции, который приехал на вызов, тот выстрелил в животное из табельного пистолета.К счастью, ему досталось меньше. Взрослые спугнули животных, и мальчишка убежал. Жизни ребенка ничего не угрожает, поэтому школьника отправили на амбулаторное лечение.- Проводится проверка, - сообщили в СУ СК России по Бурятии. - По словам очевидцев, на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов. Сейчас анализируются сведения о том, как выполняются контракты по регулированию численности бездомных животных, а также исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение.Пока решено не выпускать стерилизованных собак из приютов, а всех бродячих отловить, проверить на бешенство и другие заболевания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтая бродячих собак растерзала 20-летнюю девушку в Бурятии (Подробности)Бродячие собаки напали на 8-летнюю школьницу в Улан-Удэ (Подробности)Сибирячка собирала деньги на похороны своего живого ребенка (Подробности)КОНКРЕТНОКак помочь покусанной девушкеРеквизиты карт брата и матери пострадавшей смотрите по ссылке здесь