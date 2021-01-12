Коронавирус в Иркутске, 12 января. В Приангарье сохраняется режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Как отмечают региональные власти, ситуация с COVID-19 в Иркутской области после праздников остается стабильной, резких скачков заболеваемости – нет. Но это не повод расслабляться, по-прежнему нужно соблюдение масочного режима, дистанции в 1.5 метра. Ведь ежедневно все еще подтверждается плюс/минус 260 случаев заражения.Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 12 января: за сутки диагноз подтвердился у 260 человек, общее число случаев инфицирования в регионе – 43954. Выздоровели из этого числа уже 38 073 (плюс 255 за сутки). В больницах на сегодняшний день остаются 2588 пациентов, еще 7522 сибиряка лечатся от COVID-19 дома. За минувшие 24 часа снова зарегистрировано 11 смертей от коронавируса. С начала пандемии от заразы умерли уже 1478 человек, еще 192 зараженных скончались от иных болезней.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 января: вакцинация продолжаетсяВ Иркутской области вакцина доступна пока только медикам и учителям. На данный момент в Приангарье поступило 4842 дозы, еще 3900 ожидалось 11 января. Прививки в регионе ставят в 9 пунктах, расположенных в восьми муниципальных образованиях. График вакцинации не сбивался и в новогодние праздники.«Те, кто получили первую дозу вакцины в декабре, сейчас ставят заключительную дозу», - передает слова министра здравоохранения региона Яков Сандаков пресс-служба минздрава.Как рассказали КП-Иркутск эксперты, весной Приангарье ждет третья волна коронавируса, и надо успеть к тому времени привить как можно больше людей.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 января.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08