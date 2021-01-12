Застрять в лютый мороз на трассе – смерти подобно. Особенно, когда не местный и друзей в этом регионе – нет. Но водитель большегруза из Ростова-на-Дону после поломки автомобиля, сообразил, что позвонить можно спасателям.- Машина встала, не едет, холод жуткий, аккумуляторы не заводятся, - рассказал ответившим по номеру 112 в Иркутской области ростовчанин. – Стою на 228 километре на трассе Усть-Ордынский-Жигалово.К нему тут же выехали сотрудники пожарно-спасательной части Качугского района вместе с заместителем мэра.- Большегруз «Рено» «встал» из-за перемерзания магистрального топливопровода, - выяснили спасатели. – «Водитель отказался от эвакуации, но попросил дать ему газовую горелку и газ для его отогревания».Осмотрев запасы мужчины, сибиряки поняли: к такому приключению «путешественник» явно не готов. У дальнобойщика не было достаточного количества согревающей одежки.- Дали ему теплые вещи, привезли аккумуляторы со своих машин, чтобы он мог завести свою и греться в кабине, - рассказывает начальник 49 пожарно-спасательной части Павел Свинин. – А сотрудники ГИБДД привезли продукты питания и запчасти для ремонта.Запчасти нашли только в областном центреПочинить автомобиль оказалось не так-то просто. Завести удалось в тот же вечер, но… обнаружили поломку компрессора. Найти нужные детали можно было только в Иркутске. Пять суток ушло на то, чтобы найти, привезти нужные запчасти и провести ремонт. Последнее тоже было не легкой задачей.- Работники дорожной службы выделили технику для транспортировки многотонного автомобиля в крутой подъем, но выполнить маневр не удалось, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.Пришлось выкручиваться. Устранить неисправность удалось 11 января. И дальнобойщик из Ростова продолжил свой путь. Но не забыл, кому обязан своим спасанием – заехал по дороге в поселок Качуг, поблагодарил всех за отзывчивость и помощь.Читайте также:Новый год в заглохшей машине при -38: дальнобойщиков в Иркутской области спасли полицейские. Большегруз водителей из Новосибирска сломался, когда возвращались домой (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08