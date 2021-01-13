Региональный ритейлер продолжает расширять свою сеть. В 2021 году планируется открыть два супермаркета «Слата» и 50 дискаунтеров «ХлебСоль». Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц.Напомним, что в 2020 году «Слате» исполнилось 18 лет. Сегодня в торговую сеть входит 80 супермаркетов и 237 дискаунтеров.В 2020 году было открыто два супермаркета «Слата» и обновлено 20. Также появилось 48 дискаунтеров «ХлебСоль», включая 9 в новых территориях - Усть-Илимске, Усть-Куте, Новой Игирме. Примечательно, что в рамках открытия магазина в Игирме был достигнут исторический максимум по выручке. Как отметили в компании, северные территории остро нуждаются в качественных и доступных товарах.Кроме того, в 2020 году «Слата» взяла курс на то, чтобы продукция местных производителей была представлена в торговой сети как можно шире. Но если в прошлом году ассортимент супермаркетов пополнился товарами 14 предприятий региона, то в 2021-м это число возрастет до 50, а товарооборот планируется увеличить в 10 раз.В 2021 году покупателей также ждут яркие эмоциональные акции, не менее интересные, чем «Витаминные друзья» и «Эмоджимания», а в выходные дни в «Слатах» будут проходить тематические мероприятия.