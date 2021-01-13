В 2020 году «Слате» исполнилось 18 лет. Сегодня в торговую сеть входит 80 супермаркетов и 237 дискаунтеров. О том, с какими еще достижениями региональный ритейлер подошел к своему совершеннолетию и каковы его планы на будущее, рассказал председатель Совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц.- 2020-й запомнится всем, был ли такой опыт чем-то полезен для вас?- Начиная с апреля 2020 года, мы познакомились с особенностями дистанционной работы и, наверное, будем использовать этот опыт и дальше. Такой навык станет частью нашей будущей жизни. Человек, безусловно, существо социальное, но опыт удаленной работы всегда пригодится.Также в прошлом году торговая сеть уделяла особое внимание вопросам безопасности.Проводилась регулярная дезинфекция помещений, контролировался масочный и перчаточный режим. Мы установили защитные экраны на кассах, ежедневно измеряли температуру у сотрудников. Были установлены стеллажи с готовыми блюдами в индивидуальной упаковке, отвечающие всем требованиям безопасности.Все эти меры сохраняются и сегодня. Расходы на охрану труда в 2020 году в сравнении с 2019-м были увеличены в 20,5 раза.- В 2002-м в Иркутске открылся первый супермаркет «Слата», а сегодня таких магазинов 80. Будет ли их число расти и дальше?- Сегодня мы развиваем два формата. Первым, с которого стартовали в 2002 году, мы уже насытили города Иркутской области. Потом появился второй, более экономичный, - дискаунтеры «ХлебСоль». С ним мы зашли, в том числе, в Забайкальский край. В 2020 году в Приангарье было открыто два супермаркета «Слата» и обновлено 20. В Иркутской области и Забайкалье появилось 48 дискаунтеров «ХлебСоль», включая 9 в новых для нас территориях, - Усть-Илимске, Усть-Куте, Новой Игирме. В 2021-м мы планируем открыть две «Слаты» и 50 магазинов «ХлебСоль». Последние будут открываться и развиваться в Иркутской области и Забайкальском крае.- Чем еще «Слата» удивит покупателей в 2021 году?- В июне 2020-го мы взяли курс на то, чтобы продукция местных производителей была представлена в торговой сети как можно шире. Ассортимент супермаркетов пополнился товарами 14 предприятий региона. На полках магазинов появились зелень, мясо охлажденное, йогурты, мед, готовая еда, сыры ручной работы, замороженные слойки и пироги, пельмени, мороженое, кондитерские изделия и даже наполнитель для кошачьих лотков - все от местных компаний.Особую любовь у молодых покупателей завоевали бургеры. По вкусу также пришлись тельминские позы и пельмени. На 2021 год мы поставили перед собой еще более амбициозные планы. Количество представленных в торговой сети местных производителей возрастет до 50, а товарооборот планируется увеличить в 10 раз.Также в 2021 году покупателей ждут яркие эмоциональные акции, не менее интересные, чем «Витаминные друзья». В выходные дни в «Слатах» будут проходить тематические мероприятия. К примеру, 16 и 17 января, в период святочных гаданий, покупатели получат печенье с предсказаниями при совершении покупки в супермаркете.Кстати, акция «Витаминные друзья» продолжается и находит эмоциональный отклик не только в душе детей, но и взрослых. Она построена в форме игры, которая затягивает. Сами игрушки интересные, мягкие, яркие, безопасные. Они нравятся многим нашим покупателям.- А какие игрушки были в вашем детстве и чем вы увлекаетесь сейчас?- В детстве моими игрушками были футбольный мяч, шахматы, а еще оловянные солдатики, которых привозил папа. Сегодня у меня много увлечений. Два года назад закончил исследовать генеалогическое древо нашей семьи. Мечтал об этом лет 20. Потом постепенно начал изучать различные материалы. В итоге выпустил три книги общим объемом более 1000 страниц для всех родственников. Также мы сняли фильм для потомков, который я презентовал своему папе на 80-летний юбилей. Сейчас реализую новый персональный проект.- Что пожелаете покупателям и всем жителям региона в новом 2021 году?- Здоровья, благополучия, достижения поставленных целей! А «Слата», в свою очередь, постарается обеспечить всех желающих необходимыми в повседневной жизни продуктами и товарами и даже доставит их на дом, чтобы сберечь время наших покупателей.