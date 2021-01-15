В иркутских пабликах в соцсетях утром, 15 января появилось сразу несколько видеороликов падения неизвестного светящегося предмета. По словам очевидцев, которые сняли видео в 08.25 утра, это был метеорит, либо комета.Специалисты уже изучают видеоролики, чтобы определить, что это было за загадочное свечение. \\"Комсомолка\\" выяснила первые подробности.- Судя по видео из соцсетей, это был яркий метеор-болид, - рассказывает корреспонденту \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" генеральный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Правда, траекторию его падения пока определить не удалось. Нам пообещали прислать еще несколько видеороликов. Просим всех очевидцев из Иркутской области присылать нам ролики. Мы будем делать отчеты на сайте Международной метеорной организации.По словам Павла Никифорова, падение подобных метеоров-болидов не такое уж и редкое событие.- Чем чаще вы будете смотреть на небо, чем чаще будете наблюдать подобные явления, - продолжает Павел Никифоров. - Дело в том, что в сутки в атмосферу Земли входят от 300 до 3000 тыс. тонн метеоритного вещества. То есть падают они часто, просто мы их не все видим. Падают они из-за того, что Земля движется по орбите со скоростью 30 км/с. и она сталкивается с распадками астероидов, с пылью оставшиеся от других тел. И вот эти мелкие частицы вызывают такие явления.Специалист уверен, что если вычислить правильную траекторию падения метеора-болида, то его вполне реально отыскать. Конечно, только если он был достаточно большой и не сгорел до падения на землю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео взрыва метеороида над Камчаткой сняли очевидцы (Подробности)«Нам повезло»: ученый назвал редким явлением взрыв крупного метеороида над Камчаткой (Подробности)Землетрясения 15 января 2021 в Иркутске: было два толчка в разное время (Подробности)