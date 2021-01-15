Землетрясения в Иркутске 15 января 2021 зафиксировали сейсмологи Байкальского филиала единой геофизической службы РАН. Первое их них, по их данным, ощущалось в 3.29 утра по местному времени, второе – в 04.26. Второй подземный толчок почувствовали жители не только Иркутска, но также Ангарска и Шелехова.«Оба сейсмособиятия оцениваются в 3 балла», сообщает сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.Эту небольшую \\"встряску\\" многие даже не почувствовали - спали. Эпицентр был также на российско-монгольской границе, как и у землетрясения 12 января 2021 в Иркутске. Напомним, оно произошло примерно в половине шестого утра во вторник. Иркутяне вновь, как и при землетрясении 10 декабря 2020 проснулись не по будильнику, а от движения литосферных плит, что вновь вызвало много шуток про суровость сибиряков. Эпицентр его был в районе озере Хубсугул в Монголии, сила составила 8 баллов.Стоит отметить, что земная кора в районе озера Хубсугул с 12 числа так и не успокаивалась. Специалисты зафиксировали более 80 толчков и это только тех, что с магнитудой выше 9.7, остальные даже не учтены. Первое время после землетрясения 12 января 2021 в Иркутске по словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, афтершоки «били» каждые 5 минут.Читайте также:Уже 70 афтершоков после землетрясения в Иркутске 12 января 2021: сейсмологи рассказали, как долго будут продолжаться толчки. Стоит ли жителям региона бояться повторных сейсмособытий (подробности)Стали известны причины землетрясения у российско-монгольской границы 12 января (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08