В период с середины декабря 2020 года до 10 января 2021-го средний чек в «Слате», по сравнению с предыдущими новогодними праздниками, вырос на 13% и составил 506 рублей. Во многом это связано с тем, что большинство справляли торжества дома. Кроме того, как отметила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова, покупатели стали внимательнее относиться к формированию продуктовой корзины и приобретать больше товаров «средней» и «средней плюс» категорий.В целом в супермаркетах «Слата», расположенных в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Братске, Саянске, в праздники было пробито 2,2 млн чеков. Продано 260 тонн цитрусовых, 92 тыс. бутылок игристого, 48 тыс. банок зеленого горошка и кукурузы.В топ-15 наиболее популярных продуктов также вошли хлеб и молоко, бананы, молочный шоколад и батончики, чипсы, йогурты и сыры, консервация, газированные и другие напитки, корма для кошек.По сравнению с новогодними праздниками-2020 существенно вырос спрос на копченых кур (+207%), утку и индейку (+118%), зелень (+ 250%), белый шоколад (+190%), орехи (+146%), дыни (+103%) и другие товары.В июне 2020 года ассортимент супермаркетов стал пополняться продукцией местных производителей. В лидеры по продажам вышли мясо охлажденное, готовые блюда, йогурты и зелень.Сегодня торговая сеть продолжает разрабатывать все новые и новые акции. С выгодными предложениями можно познакомиться не только непосредственно в магазинах. Вся информация есть в еженедельном каталоге, в приложении «Моя «Слата» и соцсетях.