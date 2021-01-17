В Иркутской области, по данным на 17 января, было выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области, люди заболели в 23-х городах и районах региона.Традиционно, больше всего больных за сутки было выявлено в Иркутске. Диагноз COVID-19 подтвердился у 81 жителя областного центра. Второе место по суточному приросту COVID-19 занимает Иркутский район – здесь за вчерашний день зафиксировано 24 заболевших. Третье место по числу заболевших коронавирусом за сутки делят между собой Ангарск и Усть-Илимск – в этих городах за вчерашний день выявлено по 23 инфицированных COVID-19 жителя.Следом за Ангарском и Усть-Илимском идет Братск, где выявлено 15 заболевших. По десять инфицированных человек зафиксировано в Бодайбо и Усть-Кутском районах, восемь человек заболело в Жигаловском районе. В Зиме, Заларинском и Куйтунском районах, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, выявлено по семь новых случаев заболевания.В Балаганском и Шелеховском районах за сутки коронавирусом заболело по шесть человек, в Нижнеилимском районе – пять человек. По четыре заболевших зафиксировано в Черемхово, Усолье-Сибирском и Нукутском районе.По трое больных COVID-19 выявлено в Казачинско-Ленском, Боханском и Киренском районах, по два новых больных – в Качугском и Нижнеудинском районах, единичный случай зафиксирован в Эхирит-Булагатском районе.Лидерство по общему числу выявленных больных, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 17 января, принадлежит областному центру. С начала пандемии в Иркутске зафиксировано в общей сложности 16 517 заболевший коронавирусом человек. На втором месте по этому параметру находится Ангарск – здесь с начала пандемии COVID-19 официально подтвержден у 4 531 человека. Замыкает тройку лидеров по общему числу выявленных случаев коронавируса Иркутский район с 3 002 заразившимися за все время.В «красной» зоне, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, находятся также Братск, где на 17 января зарегистрировано 2 963 заболевших, Усть-Илимск с 2 630 заболевшими и Усть-Кутский район – здесь за все время пандемии COVID-19 выявлен у 2 624 человек. Помимо этого, больше тысячи больных зарегистрировано в Бодайбо – 1 293 и в Эхирит-Булагатском районе – 1 114 человек.Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Эксперты рассказали, нужен ли анализ на антитела перед прививкой от COVID-19 (Подробности)