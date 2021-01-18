Необычный товар появился на днях на сайте купли-продаж «Авито». Жительница Ангарска выставила на продажу шлем. Нет, не золотой головной убор Александра Македонского, как в комедии «Джентльмены удачи», но судя по автографу на нем, не менее ценный. Женщина решила продать горнолыжный шлем с автографом Владимира Путина. Цена – 150 тысяч целковых.В описании сказано, что роспись получена в далеком 2002 году, когда Президент России приезжал в Иркутскую область, и катался на лыжах в Байкальске. В доказательство продавец приложила совместное фото с Владимиром Путиным. На снимке женщина действительно стоит в этом самом шлеме. Бонусом к автографу президента прилагаются росписи продюсера Константина Эрнста и на тот момент председателя олимпийского комитета России Леонида Тягачева. Они также катались в Байкальске в марте 2002-го.- Весной 2002 года Владимир Путин еще открывал в Байкальске юношеские соревнования по горнолыжному спорту, - рассказывает продавец шлема Ольга. – Я была одной из участниц. Не постеснялась, попросила у президента автограф и он не отказал. Почему решила продать раритет? У меня давно есть новый. А этот просто лежит. Подумала, вдруг есть коллекционеры автографов. Им он нужнее.По словам Ольги, после того, как она опубликовала объявление, ей последовал шквал звонков. Правда, реальный покупатель пока не нашелся. В основном всем интересно, как ей удалось получить автограф Владимира Путина.