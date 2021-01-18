В Иркутском зоосаде пара барсуков Нюша и Марик повергли в шок пришедших на работу сотрудников. Нет, они не вытворяли чудеса эквилибристики, а просто прогуливались по своему вольеру… в январе. Дело в том, что эти маленькие хищники должны как минимум месяца полтора еще быть в спячке. Январь – это середина зимнего барсучьего сна. Обычно спячка у этих животных начинается в октябре-ноябре и может продолжаться до самого апреля.Зоологи винят во всем теплую погоду. После трескучих морозов в начале года, когда столбики уличных термометров даже днем показывали ниже -30 градусов, в столице Приангарья установилась теплая погода. Сегодня, 18 января, к примеру, синоптики обещают всего -7.- Ну чем не весна, - подумали барсуки, и вышли на прогулку.Столь раннее пробуждение пары из семейства куньих в зоосаде произошло впервые. В прошлом году Марик и Нюша также проснулись раньше положенного срока, но хотя бы дождались середины февраля.- Мы выдали им сразу двойную порцию еды, - рассказали в Иркутском Зоосаде. – После спячки, им необходимо восстановление, а ели они последний раз только осенью. Надеемся, что они все же оценят погодные условия еще раз и решать доспать положенный сон.Ничего страшного в раннем пробуждении зверей в зоопарке нет, ведь здесь их точно накормят. Стресса, который мог бы быть в дикой природе из-за голода, не будет.- Поведение это является нетипичным, но известно, что и на воле барсуки могут выходить из спячки раньше теплой зимой, а в южных районах ареала обитания они активны круглый год, - говорят специалисты.Кстати, Нюша была рождена в зоопарке, ее привезли в Иркутск из Красноярска, поэтому как там - на воле, она не знает. А вот Марик когда-то был «вольной птицей». Барсук 4 года назад угодил в капкан, был на грани жизни и смерти. Выходили зверя в Иркутской зоогалерее. К несчастью, лапку пришлось ампутировать. Когда Марик восстановился, его отправили в зоосад свататься к Нюше. И пара сложилась. Вместе они живут уже четвертый год и даже уже обзаводились потомством.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08