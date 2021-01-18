Погода в Иркутске 18 января. По прогнозам синоптиков в понедельник ожидается небольшой снег. Ветер будет днем дуть с юго-востока, северо-востока со скоростью 4-9 м/с.- Утром в Иркутске -16, - сообщает Яндекс. – Влажность воздуха повышенная – 79%. Атмосферное давление в норме – 719 миллиметров ртутного столба.Днем столбики уличных термометров покажут всего -7…-9 градусов. По области, как сообщает Иркутский Гидрометцентр, также снег, ветер с порывами до 14 м/с. Днем за окном -7…-12, местами до -17…-22. В северных районах области до -32…-37.Читайте также:Иркутские моржи накануне Крещения устроили спортивное шоу в ледяной воде. Любители зимнего закаливания сыграли в волейбол в Ангаре (подробности)Громко мяукал и звал на помощь: в Бурятии кот помог пожарным найти в дыму хозяина горящего дома. Животное сидело возле кровати, под которой спрятался мужчина, пока его не спасли (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08