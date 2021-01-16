Деревянный дом в поселке Кырен Тункинского района Бурятии загорелся накануне днем, 15 января. Увидев горящую крышу дома, соседи хозяина жилища позвонили в МЧС. Когда пожарные приехали на место происшествия, в доме было полно дыма, на кухне горели холодильник, стена и потолок, огонь распространялся по перекрытиям.Приступив к тушению, пожарные Олег Смолин и Олег Котлов неожиданно услышали из соседней комнаты громкое мяуканье кота. Заглянув внутрь, они увидели, что животное не отходит от кровати, кричит и отказывается уходить. Каково же было удивление пожарных, когда под кроватью они обнаружили… владельца дома!- Оказалось, что мужчина, испугавшись, спрятался под кровать, - рассказали «КП-Иркутск» в республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии. – Если бы не громко мяукающий кот, пожарные в сильном дыму могли не успеть отыскать человека. А благодаря животному его владельца вовремя спасли.Человека и кота, ставшего истинным героем этой истории, эвакуировали на свежий воздух. На оперативном автомобиле пожарные доставили пострадавшего мужчину в больницу. У него были признаки отравления угарным газом, ожогов он, к счастью, не получил. Кот и вовсе не пострадал.Тем временем, оставшаяся группа пожарных продолжала тушить дом. Открытое горение было ликвидировано за 16 минут. В результате пожара сгорел холодильник, выгорели стена и пол кухни, а также повреждена кровля. Предположительно установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания холодильника.