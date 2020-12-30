Девушка случайно срывается с 14 этажа высотки, а этажом ниже мужчина чудом успевает схватить ее за щиколотки и втянуть на балкон...Это видео невероятного спасения 18 марта 2020-го взорвало иркутские соцсети. Кто этот герой? Корреспонденты \\"КП\\"-Иркутск выяснили первыми. Им оказался сотрудник аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город», 32-летний Михаил Дмитриев. За геройский поступок его под Новый год наградили медалью МЧС России. Вспомним, как все было.В тот день на пульт дежурного поступил тревожный вызов от иркутян.- С криком девчонка случайно сорвалась, - рассказал Михаил, который примчался на вызов и зашел в квартиру этажом ниже. - Но я уже держал ее за щиколотки и втащил на руках в квартиру. Чтобы ее удержать, я прицепил страховку.За чудесным спасением очевидцы наблюдали со двора. Раздались аплодисменты и облегченный выдох: \\"Спас!\\" Внизу готовили надувной парапет. Но при падении с такой высоты он бы помог едва ли...Перепуганную девочку передали врачам. Ну а герой, как ни в чем не бывало, продолжил дежурство. На службе он уже 11 лет, повидал всякого. Поэтому даже удивился такому вниманию к своему поступку. Восхищен был весь город! В правительстве региона ему вручили именные часы с гравировкой \\"За спасение человека\\". Ну а теперь, как рассказали в администрации Иркутска, Михаилу Дмитриеву вручили медаль МЧС России \\"За содружество во имя спасения\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Папа, я тобой горжусь», говорят дети герою, который на лету поймал выпавшую из окна 14 этажа девочкуПоступок Михаила Дмитриева из Иркутска встретили аплодисментами (подробности)